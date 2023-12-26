Подавляющее большинство молдавских граждан желает, чтобы Православная Церковь Молдовы сохраняла свою каноническую и духовную связь с Московским Патриархатом. Об этом свидетельствуют данные последнего Социально-политического барометра, опубликованного Институтом маркетинга и опросов IMAS-Inc Chisinau, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Traditia.md.

«На вопрос „как по Вашему мнению должна поступить Митрополия Молдовы?“ лишь 27% от числа опрошенных поддержали присоединение к Румынскому Патриархату, в то время как 63% высказались за то, чтобы Церковь Молдовы сохранила свой нынешний статус как части Русской Православной Церкви (10% не захотели или не знали, как ответить)», − говорится в сообщении.

Как считает известный церковный эксперт и общественный деятель, главный редактор портала православных журналистов и блогеров Молдовы «Традиция» Виктор Жосу, в его стране христианин, «даже если он призван оплакивать собратьев, впавших в грех раскола», никогда «не поставит знак равенства» между канонической Церковью и «Бессарабской митрополией», действующей в составе Румынского Патриархата на землях Молдовы и Украины.

По словам эксперта, «Бессарабская митрополия» была воссоздана" в 1992 году «именно с целью раскола» Церкви Молдовы, и для ее духовенства и мирян «она является организацией псевдорелигиозной».

Комментируя данные опроса, Жосу истолковал его ещё и «как сигнал народа, посланный клиру: стойте и держите предания» (2 Фес. 2:15). «Не уступайте давлению, не покупайтесь на обещания власть имущих. Не становитесь жертвами информационной войны, которая ведётся против нашей Церкви», − призвал главред «Традиции».

По его словам, эти цифры — 63% за РПЦ, 27% за Румынский Патриархат — отражают точку зрения граждан Молдовы, независимо от уровня их воцерковлённости. Если бы опрос проводился исключительно среди тех, кого называют практикующими христианами, то есть постоянных прихожан, «нет сомнений — разница между двумя цифрами была бы ещё более убедительной», уверен Виктор Жосу.

Социологический опрос проводился по заказу компании Public Media в период 29 ноября — 16 декабря 2023 года на выборке из 954 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 76 населенных пунктах Республики Молдова, исключая Приднестровье, максимальная погрешность выборки составила ±3,2%.

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