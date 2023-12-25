25 декабря 2023 года в Донской государственной публичной библиотеке состоялась презентация книги «Из истории дроздовцев. Боевые действия Дроздовской стрелковой дивизии в Крымский период Гражданской войны (март — октябрь 1920 г.)», сообщает официальный сайт «Российского исторического общества».

Книга капитана Павла Михайловича Трофимова — участника Белого движения на Юге России — рассказывает о завершающем этапе Гражданской войны в России: сражениях в Северном Причерноморье между ВСЮР и Рабоче-крестьянской Красной армией, состоявшихся весной — осенью 1920 года.

Её основой послужили многочисленные документы и свидетельства участников событий, собранных автором. П. Трофимов, непосредственно участвовавший в событиях, не только подробно описал боевые действия, но и постарался ответить на вопрос о причинах поражения Белого движения в 1920 году.

Научным редактором издания выступил председатель Правления РИО, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев. В своем выступлении он отметил:

«Такой показатель, как отношение общества к увековечиванию памяти участников и революции, и Гражданской войны, та острота, с которой зачастую воспринимается установка памятника тому или иному деятелю или наоборот — его снятие с постамента — говорит о том, что эта тема для общества очень важна и очень значима, что для существенной его части Гражданская война остаётся незаживающей раной, по которой продолжается полемика. На мой взгляд, в наши дни нам крайне важно прежде всего примириться в своём отношении к тем событиям, которые происходили в нашей стране уже более 100 лет назад, перестать делить в современной России друг друга на белых и красных и заниматься взвешенным научным изучением этой темы».

«Крайне важно, с одной стороны, рассказывать о событиях революции и Гражданской войны на понятном и доступном для общества языке, с другой стороны, публиковать те источники и документы, которые относятся непосредственно к этой эпохе, вводить их в оборот. Причём вводить в оборот не документы какой-то одной стороны, а публиковать и красные источники, и те, которые принадлежали участникам Белого движения. Важно делать это профессионально, с использованием всего комплекса документов, опубликованных на сегодняшний момент в российской историографии, достижений российской историографии. Но, ещё раз повторю, важны не только научные работы, но и разговор на эту тему на понятном для общества языке», — добавил он.

С приветственным словом к участникам презентации обратилась член Совета Российского исторического общества, председательница Совета отделения РИО в Ростовской области, глава Института истории и международных отношений Южного федерального университета Мария Пономарёва. Она подчеркнула актуальность обсуждения событий Гражданской войны:

«История Донского Юга — это история собственно Гражданской войны, которая отражается на нас до сих пор. Кому, как ни нам, сейчас говорить о том, что происходило в те годы: о противостоянии».

В свою очередь, научный сотрудник ЮНЦ РАН, профессор кафедры отечественной истории XX—XXI вв.еков ИИМО ЮФУ Андрей Венков рассказал о том, какие события связывают дроздовцев с Ростовом-на-Дону, и отметил некоторые особенности этого подразделения:

«История дроздовских войск очень тесно связана с историей города Ростова. Действительно, город Ростов и Новочеркасск были итогом знаменитого похода с Румынского фронта. Даже была такая песня: „из Румынии походом шёл Дроздовский храбрый полк“. <…> Дроздовцы отличались от других частей Добровольческой армии тем, что это была стрелковая дивизия. И даже их военная форма с малиновым верхом символизировала стрелковые части старой русской гвардии. Они прекрасно дрались».

Ценность публикации воспоминаний Петра Михайловича Трофимова подчеркнул профессор кафедры «Новейшая история России» Института истории СПбГУ Александр Пученков:

«Я читал рукопись воспоминаний Трофимова ещё в Государственном архиве Российской Федерации много лет тому назад. Должен сказать, что это относится к лучшим образцам белогвардейской прозы. В каком плане? В том плане, что там присутствует и определённый литературный талант, и цепкая наблюдательность, и описание целого ряда ключевых сцен, которые я считаю важнейшими для понимания исторической драмы 1920 года».

Он добавил, что примером таких сцен можно считать описание знаменитого военного совета в Севастополе, на котором решался вопрос о том, кто возглавит Белое движение на Юге России после Антона Ивановича Деникина.

Подводя итоги мероприятия, Мария Пономарёва предложила провести конференцию по истории Гражданской войны, а также подготовить издание, посвящённое истории Гражданской войны на территории Донбасса.

Русская линия