На фоне полупустых храмов «ПЦУ» на Рождество, которое её представители впервые отмечали 25 декабря, а не 7 января, в Интернете начали массово расходиться сообщения о том, что переход украинских раскольников на новый стиль сыграл с ними злую шутку и «ПЦУ» теперь можно смело именовать не «православной», а «пустующей церковью Украины».

Так, Телеграм-канал «Перший козацький» опубликовал фото и видео «богослужений» раскольников, проходивших в захваченном ими Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Опубликованные кадры были сделаны на «рождественский сочельник» 24 декабря по новому стилю. На фото видно, что главный храм Лавры практически пуст. Кроме того, накануне «новостильного» Рождества, представители «ПЦУ» не совершали никаких религиозных мероприятий в Трапезном храме Лавры, сообщает портал «Raskolam.net».

«Вот и все собравшиеся сегодня на Рождественскую службу „ПЦУ“ в Киево-Печерской Лавре. Успенский собор — поруганная святыня, которую отобрали у православных христиан год назад. Святыня, которую из руин возрождала братия монастыря, и которую снова оккупировал советский заповедник. Там, где недавно молились тысячи христиан — пустота. Только несколько приверженцев „ПЦУ“ и Аврамий, предавший свою Церковь», — прокомментировали опубликованные фото и видео авторы канала.

Здесь же следует указать, что практически все захваченные раскольниками храмы Украинской Православной Церкви ныне пустуют. Не наблюдалось массового наплыва верующих на «католическое Рождество» и в храмах, которые давно пребывают в расколе. Календарная реформа «ПЦУ» отпугнула даже тех украинцев, которые всегда выступали с националистических позиций.

В украинских Телеграм-каналах расходится видео, на котором украинский военный жалуется с передовой, что капеллан «ПЦУ», прикреплённый к их подразделению, проклял тех украинских военнослужащих, которые решили традиционно отмечать Рождество по старому стилю. А таковых оказалось немало. «Я просто в шоке», — заявил военнослужащий, пояснив, что многие военные с восточной Украины и всегда ходили в храмы Украинской Православной Церкви.

Русская линия