24 декабря 2023 года во время Божественной литургии в Архангело-Михайловском кафедральном соборе города Черкассы митрополит Черкасский и Каневский Феодосий наградил клириков и прихожан монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, которые пострадали при нападении украинских националистов на обитель и получили травмы разной тяжести, сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.

Представители духовенства и прихожане проявили особый героизм в противостоянии с захватчиками обители. 20 ноября люди в военной форме, выкрикивая угрозы в адрес прихожан, ворвались на территорию монастыря. При содействии полиции они совершили жестокое избиение верующих. Несколько защитников обители получили тяжкие телесные повреждения. Клирик монастыря иерей Сергий Пащенко был госпитализирован в больницу с диагнозом «перелом нижней челюсти». В дальнейшем священник в тяжёлом состоянии был доставлен в отделение челюстно-лицевой хирургии Черкасской областной больницы, где ему была сделана операция.

Другие пострадавшие были доставлены в третью городскую больницу Черкасс.

Нападавшие на обитель активно препятствовали проведению фото- и видеосъемки как на территории монастыря, так и возле больницы, разбивали и уничтожали мобильные устройства, насильно настаивали на удалении записанных материалов. Однако, ряд видеокадров всё-таки удалось со временем извлечь из разбитых телефонов, и эти страшные кадры облетели весь мир.

После длительного противостояния монастырь был силой захвачен, а пожилые монахини вместе с наместником викарием Черкасской епархии архиепископом Золотоношским Иоанном были выселены из своих келий на улицу.

В своей проповеди на Литургии митрополит Феодосий отметил особое мужество и смелость защитников монастыря. Пострадавшие от силового захвата обители были удостоены наград от управляющего Черкасской епархией. Клирик монастыря иерей Сергий Пащенко был удостоен права ношения золотого наперсного креста и награждён знаком отличия «За верность Церкви и мужество». Такие же знаки отличия — высшие награды Черкасской епархии, получили и другие пострадавшие, которые защищали черкасскую обитель, будучи преданными Богу и канонической Церкви.

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