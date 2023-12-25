Сенат Конгресса США по просьбе католических неправительственных организации направил Израилю письмо с указанием координат религиозных учреждений в секторе Газа и настоятельной просьбой не наносить по ним удары. Однако, это не спасло эти храмы от бомбардировок, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Как пишет газета, после начала конфликта на Ближнем Востоке Католическая служба помощи направила в Сенат письмо с координатами четырех зданий в Газе, которые служили убежищами для мирного населения. Позднее законодатели отправили эти сообщения еврейским властям, которые ответили, что «не могут гарантировать» безопасность находящихся внутри этих зданий гражданских лиц, и попросили религиозные организации покинуть занимаемые ими помещения. Однако НПО указали, что это невозможно, поскольку под их опекой находятся лица с ограниченными возможностями и пожилые люди.

Politico указывает, что два из четырех перечисленных зданий впоследствии попали под удары Еврейского государства. Одним из них стал храм латинского обряда в Газе, куда неоднократно звонил папа Римский Франциск.

В результате удара 16 декабря, как сообщил портал Vatican News, погибли две женщины, предположительно престарелая мать и дочь. По его данным, эта церковь окружена израильскими военными, которые оправдывают свои действия тем, что на её территории находятся ракетные пусковые установки.

Ранее израильская армия нанесла удар по комплексу Святого Порфирия — старейшему христианскому приходу в Газе. Храм был основан в 452 году и реконструирован во второй половине XIX века. Сообщалось, что в результате погибли 18 человек.

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