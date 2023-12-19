Русская линия
Сводка новостей от 19 декабря 2023

Украинские раскольники захватили Петропавловский храм в Буче
Силовой захват храма состоялся при полной поддержке местных чиновников…

Украинские раскольники захватили Петропавловский храм в БучеРано утром 18 декабря 2023 года в городе Буча Киевской области Украины был совершён силовой захват Петропавловского храм Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на Центр информации УПЦ.

Как сообщил епископ Гостомельский Аркадий, в 5 утра на пульт охраны поступило сообщение о проникновении неизвестных в храм. Была выломана дверь. А позже к этим людям присоединились «священники» ПЦУ.

Епископ Аркадий подал заявление в полицию. Юристы епархии готовят обращение в суд.

«Призываю всех верных Украинской Православной Церкви к усиленной молитве за наш приход и прихожан. Предостерегаю от каких-либо провокативных или агрессивных действий. Мы — христиане и должны поступать как христиане. Украина — правовое государство, и все наши действия должны быть в правовом поле», — отметил владыка.

Тем временем местные чиновники уже заявили, что в храме состоялась первая после захвата «литургия ПЦУ».

Захват храма произошёл, несмотря на то, что 7 августа 2022 года община Петропавловского храма Бучи на приходском собрании приняла единогласное решение остаться в УПЦ.

Русская линия

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