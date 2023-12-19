Ватикан обнародовал декларацию Департамента вероучения Fiducia supplicans о пастырском смысле благословений, которая была подписана префектом департамента кардиналом Мануэлем Фернандесом и секретарем доктринального отдела департамента Армандо Маттео, а также 18 декабря 2023 года одобрена папой Римским Франциском, сообщает Благовест-инфо.

В связи с этим многие западные журналисты поспешили сообщить, что таким образом глава Ватикана разрешил католическим прелатам благословлять «однополые браки». Однако, вскоре пресс-служба Ватикана выступила с разъяснением, что ничего подобного в документе нет, но сожительствующих содомитов католические прелаты всё же смогут благословлять.

В Католической церкви указали, что в предисловии к документу поясняется, что он связан с ответом Святого Отца на Dubia некоторых кардиналов в 2021 году. Декларация Fiducia supplicans «остаётся твёрдой в традиционной доктрине Церкви о браке, не допуская никаких форм литургического обряда или благословений, подобных литургическому обряду, которые могут создать путаницу».

Тем не менее, не бывает дыма без огня. И в Ватикане признали, что опубликованная декларация «посвящена пастырскому значению благословений в целом, и именно в таком контексте рассматриваются благословения пар, находящихся в неупорядоченных ситуациях, или однополых пар: эти благословения никоим образом не санкционируют их статус и не затрагивают незыблемое учение Церкви».

«Данная декларация, — читаем в предисловии, — призвана быть даром для верного народа Божьего, поклоняющегося Господу посредством многочисленных жестов глубокого упования на Его милосердие и таким образом постоянно испрашивающего благословения у Матери-Церкви».

Ответ Конгрегации вероучения, сформулированный 22 февраля 2021 года, о невозможности благословения однополых пар, вызвал различные реакции, отмечается далее в документе: некоторые восприняли положительно его ясность и соответствие учению Церкви; другие не приняли отрицательный ответ или не сочли его достаточно исчерпывающим.

В связи с этим Департамент вероучения в 5 параграфе нового документа воспроизводит ответ 2021 года: «Церковь не имеет власти благословлять союз между людьми одного пола». В последующем, шестом параграфе, утверждается, что в случае Таинства Брака речь не идёт просто о благословении, но о священнодействии рукоположенного служителя. В этом случае благословение священнослужителя напрямую связано со специфическим союзом между мужчиной и женщиной, которые своим согласием устанавливают исключительный и нерасторжимый альянс". Это пояснение позволяет лучше осознать риск спутать благословение какого-либо другого союза с заключением брака.

Далее поясняется богословский смысл благословений как таковых и отмечается, что благословение — это наиболее распространенная форма сакраменталий. С литургической точки зрения благословение требует, чтобы «объект благословения соответствовал воле Божьей, выраженной через учение Церкви». Те, кто просят о благословении Бога через Церковь, призваны укреплять свою готовность к соблюдению Божьих заповедей. Предметом благословения не могут быть вещи, места или ситуации, находящиеся в противоречии с законом или с духом Евангелия.

«Когда посредством специального литургического обряда призывается благословение на некоторые человеческие отношения, необходимо, чтобы предмет благословения мог отвечать замыслам Бога, вписанным в Творение и всецело открытые Христом Господом. По этой причине, учитывая, что Церковь всегда считала нравственно допустимыми только те сексуальные отношения, которые осуществляются внутри брака, она не имеет силы призывать свое литургическое благословение, когда оно каким-то образом может привести к определенной нравственной легитимации союза, претендующего на брак, или же внебрачной сексуальной практики» (параграф 11).

В то же время, читаем в параграфе 12, следует избегать риска думать, будто для простого благословения нужны те же моральные условия, которые требуются для преподания Таинств. Речь идёт о риске предварения такого пастырского жеста, как благословение, чересчур строгими нравственными условиями. Благословение, говорится в тексте декларации, — это «позитивное послание утешения, защиты и ободрения», оно «выражает милосердное объятие Бога и материнство Церкви, приглашающее верного иметь те же чувствования, что присущи Богу, по отношению к своим братьям и сестрам».

Просящие о благословении показывают свою нужду в спасительном присутствии Бога; поэтому не следует требовать от них моральной безупречности. Для Бога мы важнее любых грехов, которые можем совершить.

Люди обращаются за благословением при различных обстоятельствах: в паломничествах, в святилищах или даже просто на улице, при встрече со священником. Литургическая книга De Benectionibus предусматривает целый ряд обрядов благословения для различных ситуаций. Эти благословения могут быть обращены ко всем без исключения, никому не должно быть отказано в этом действии. Если люди, живущие в «однополых союзах», признают себя нуждающимися в Божьей помощи и просят о благословении, «они не отстаивают свой статус», но просят о том, чтобы то истинное и доброе, что у них есть, «было облечено, исцелено и возвышено присутствием Святого Духа», дабы росла и созревала их верность Евангелию.

Как и в предыдущем ответе Конгрегации вероучения, не следует добавлять эту категорию просящих о благословении в требник, ведь священнослужители могут спонтанно уделять благословение и в тех случаях, которые в нём не предусмотрены. «Не следует ни разрабатывать, ни продвигать обряд для благословения пар в неупорядоченной ситуации, но не следует также препятствовать или запрещать близость Церкви к любой ситуации, требующей Божьей помощи посредством простого благословения».

Одним словом, мы являемся свидетелями очередного примера католического иезуитства, когда публичные содомиты, сожительствующие между собой, могут брать благословение в Католической церкви «на всё хорошее, против всего плохого», но при этом делается вид, что никакого одобрения их отношений Ватикан не предоставляет. Может быть, в иезуитской логике — это и так, но для подавляющего большинства людей, смотрящих на это со стороны, очевидно, что католики поддались «новому европейскому духу» и начали благословлять содомский грех.

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