Клирик Русской Православной Церкви Заграницей, отправившийся с миссионерской поездкой в Африку, уже второй раз оказывается между жизнью и смертью…

Неизвестный ворвался в дом православного миссионера, клирика Русской Православной Церкви Заграницей иеромонаха Силуана (Брауна) в округе Вакисо и пытался его убить, сообщает Благовест-инфо.

«Благодарю за молитвы, я в больнице», — написал о. Силуан в социальных сетях в ночь на 15 декабря. «Какой-то парень проник ко мне в дом и начал рубить меня мачете. К счастью, оно было не очень острое, иначе он отрубил бы мне руку (думаю, он хотел отрубить мне голову, но в потасовке смог попасть только по плечу)..».

У священника серьёзная колотая рана, повреждено плечо и сильная головная боль в результате побоев, полученных в драке. «Я бы очень хотел, чтобы меня хотя бы год не пытался никто убить», — завершил свой пост отец Силуан.

В марте 2023 года священник стал участником дорожно-транспортного происшествия, когда ехал на машине из одной из миссий, где служит. Священника и двоих его спутников чуть не убила разъяренная толпа, напоминает OrthoChristian.

Иеромонах Силуан (Браун) — американец, до поступления в семинарию служил в спецназе, воевал в Ираке. Был насельником монастыря св. Димитрия Солунского в Вирджинии. После рукоположения был назначен служить в Благовещенский храм на острове Букаса (оз. Виктория, Уганда). Храм находится в юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей и не относится к Патриаршему экзархату всея Африки РПЦ. В 2015 году по благословению Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона (Капрала) создал и возглавил благотворительный проект Orthodox Africa. Организация работает с православными миссиями, приходами, приютами и школами разных юрисдикций в Уганде с целью помочь этим проектам стать самостоятельными и не зависеть от пожертвований извне. Отец Силуан — директор Миссионерского центра св. Иоанна Чудотворца (Максимовича) в Кампале, открытого Orthodox Africa весной 2022 года.

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