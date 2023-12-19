В Церкви организовали акцию «Чудо добрых дел», которая включает в себя пять сборов для нуждающихся…

В честь праздника святителя Николая Чудотворца Синодальный отдел по благотворительности проводит акцию «Чудо добрых дел». Эта инициатива направлена на то, чтобы все желающие смогли совершить доброе дело в память о святителе и оказать помощь нуждающимся, сообщает Диакония.Ru.

«Святой Николай Чудотворец известен своим милосердием. Традиционно в его праздник люди дарили друг другу подарки и совершали добрые дела. Поэтому мы решили организовать специальную акцию на благотворительной платформе „Поможем“ на сайте mirom.help, чтобы каждый желающий в эти предрождественские дни мог просто и быстро помочь тем, кто особенно нуждается» — рассказала директриса по развитию онлайн-платформы «Поможем», сотрудница Синодального отдела по благотворительности Наталья Кульева.

Акция «Чудо добрых дел» включает пять сборов, в которых можно принять участие. В акции «Рождественские подарки детям Донбасса» собирают средства на новогодние и рождественские подарки для 6500 ребят в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Также в рамках акции предлагается поддержать сбор «Из Сибири с любовью», в рамках которого волонтеры из Сибири шьют постельное бельё и другие необходимые вещи для пациентов госпиталей. Требуются средства на восстановление храма, ставшего центром гуманитарной помощи в прифронтовом городе. Для детей с инвалидностью в Рязанской области к Рождеству собирают продуктовые наборы. Для того, чтобы в Североморске не закрылся единственный за Полярным кругом центр, где помогают всем нуждающимся, нужна помощь на оплату аренды.

«Чудо добрых дел» — возможность каждому сделать доброе дело и поддержать нуждающихся, которым помогают церковные социальные проекты.

Онлайн-платформа православной благотворительности «Поможем» на сайте mirom.help создана Синодальным отделом по благотворительности для помощи нуждающимся людям и поддержки церковных социальных инициатив. Платформа объединяет тех, кто помогает, и тех, кто нуждается в помощи. На платформе можно просто и быстро сделать пожертвование на работу различных церковных благотворительных организаций, которые помогают пожилым, детям и взрослым с инвалидностью, бездомным, мирным жителям в зоне конфликта.

На сегодняшний день на платформе завершены 47 сборов. С момента запуска платформы в общей сложности на ней собрано более 30,9 млн рублей.

Русская Православная Церковь сегодня является одним из крупнейших организаторов благотворительности в России. Это 84 приюта для мам, 264 центра гуманитарной помощи, 50 центров круглосуточного ухода за пожилыми, более 10 000 социальных работников, добровольцев и сестер милосердия, социальные отделы в более чем 200 епархиях, бесплатная круглосуточная горячая линия помощи 8−800−70−70−222.

Больше новостей и историй о церковном социальном служении — в Telegram-каналах «Дела Церкви», «Дела Церкви. Кратко», «Помощь беженцам» и в группах Синодального отдела в VK, ОК, в Youtube-канале.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям — помочьвбеде.рф. Поддержать церковные социальные проекты можно на онлайн-платформе Синодального отдела по благотворительности «Поможем» — mirom.help

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