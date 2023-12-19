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Сводка новостей от 19 декабря 2023

К празднику святителя Николая Чудотворца
В Церкви организовали акцию «Чудо добрых дел», которая включает в себя пять сборов для нуждающихся…

Чудо добрых делВ честь праздника святителя Николая Чудотворца Синодальный отдел по благотворительности проводит акцию «Чудо добрых дел». Эта инициатива направлена на то, чтобы все желающие смогли совершить доброе дело в память о святителе и оказать помощь нуждающимся, сообщает Диакония.Ru.

«Святой Николай Чудотворец известен своим милосердием. Традиционно в его праздник люди дарили друг другу подарки и совершали добрые дела. Поэтому мы решили организовать специальную акцию на благотворительной платформе „Поможем“ на сайте mirom.help, чтобы каждый желающий в эти предрождественские дни мог просто и быстро помочь тем, кто особенно нуждается» — рассказала директриса по развитию онлайн-платформы «Поможем», сотрудница Синодального отдела по благотворительности Наталья Кульева.

Акция «Чудо добрых дел» включает пять сборов, в которых можно принять участие. В акции «Рождественские подарки детям Донбасса» собирают средства на новогодние и рождественские подарки для 6500 ребят в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Также в рамках акции предлагается поддержать сбор «Из Сибири с любовью», в рамках которого волонтеры из Сибири шьют постельное бельё и другие необходимые вещи для пациентов госпиталей. Требуются средства на восстановление храма, ставшего центром гуманитарной помощи в прифронтовом городе. Для детей с инвалидностью в Рязанской области к Рождеству собирают продуктовые наборы. Для того, чтобы в Североморске не закрылся единственный за Полярным кругом центр, где помогают всем нуждающимся, нужна помощь на оплату аренды.

«Чудо добрых дел» — возможность каждому сделать доброе дело и поддержать нуждающихся, которым помогают церковные социальные проекты.

Онлайн-платформа православной благотворительности «Поможем» на сайте mirom.help создана Синодальным отделом по благотворительности для помощи нуждающимся людям и поддержки церковных социальных инициатив. Платформа объединяет тех, кто помогает, и тех, кто нуждается в помощи. На платформе можно просто и быстро сделать пожертвование на работу различных церковных благотворительных организаций, которые помогают пожилым, детям и взрослым с инвалидностью, бездомным, мирным жителям в зоне конфликта.

На сегодняшний день на платформе завершены 47 сборов. С момента запуска платформы в общей сложности на ней собрано более 30,9 млн рублей.

Русская Православная Церковь сегодня является одним из крупнейших организаторов благотворительности в России. Это 84 приюта для мам, 264 центра гуманитарной помощи, 50 центров круглосуточного ухода за пожилыми, более 10 000 социальных работников, добровольцев и сестер милосердия, социальные отделы в более чем 200 епархиях, бесплатная круглосуточная горячая линия помощи 8−800−70−70−222.

Больше новостей и историй о церковном социальном служении — в Telegram-каналах «Дела Церкви», «Дела Церкви. Кратко», «Помощь беженцам» и в группах Синодального отдела в VK, ОК, в Youtube-канале.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям — помочьвбеде.рф. Поддержать церковные социальные проекты можно на онлайн-платформе Синодального отдела по благотворительности «Поможем» — mirom.help

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