Инициатор конфликта с полицейскими отправлен в СИЗО, 51 мигрант находятся под арестом, 22 участника нападения на полицейских будут высланы из России…

15 декабря 2023 года московский рынок «Садовод» оказался в центре очередного скандала. Всё началось с того, что сотрудники полиции решили провести там проверку документов, но столкнулись с жёсткой агрессией «приезжих специалистов». Один из мигрантов на рынке не только отказался предоставлять документы, но попытался сбежать. Сев за руль автомобиля, он протащил полицейского на капоте, сообщает телеканал «Царьград».

Этим не кончилось: выскочив из машины, нарушитель набросился на стража порядка с кулаками. На помощь мигранту пришли его соплеменники, которые также начали кидаться на полицейских. В результате служебной машине порезали колёса.

На видео видно, как полицейские вынуждены были стрелять в воздух, чтобы остановить нападавших. До стрельбы на поражение, слава Богу, не дошло, но ситуация была на грани реального бунта.

По итогу были задержаны около 80 преступников, которые нападали на представителей органов правопорядка. Мигрант, который пытался скрыться на машине и потом бросился на полицейского, арестован судом — ему предъявлены обвинения в оскорблении представителя власти и применении насилия.

Как стало известно, суд также постановил депортировать 22 участников инцидента на «Садоводе». Выяснилось, что все они серьёзно нарушили миграционное законодательство России. Как сообщает РИА Новости, нарушители уже отправлены в центр временного содержания иностранных граждан.

Ещё 51 мигрант отправится под административный арест. Такое наказание следует за неисполнение законных требований полицейских.

Злополучный рынок «Садовод» то и дело мелькает в сводках происшествий. Два года назад там случилась поножовщина. Китайцам помешала тележка грузчика из Таджикистана. Словесная перепалка закончилась массовой дракой и поножовщиной. В итоге таджика избили толпой и несколько раз ударили ножом по голове. Дерущихся разняла охрана рынка. Выходец из Средней Азии написал тогда заявление в полицию.

На рынке регулярно происходят пожары. В последний раз возгорание в «Садоводе» было совсем недавно, 1 декабря. По предварительным данным, загорелись палатки на двадцатой линии рынка. Как минимум один человек пострадал — сообщается, что продавец пытался спасти свой товар и надышался дымом. Его госпитализировали. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до двух человек.

В июне этого года там загорелись несколько палаток. В мае 2023 года огонь распространился на 50 «квадратов», прежде чем был потушен. Один раз «Садовод» горел в прошлом году, а в 2018-м крупный пожар был зафиксирован дважды.

Очевидно, что российским правоохранителям давно пора навести здесь порядок, иначе ситуация будет только усугубляться. Тем более, ч то теперь у российских властей есть для этого все возможности, вплоть до лишения гражданства тех мигрантов, которые уже смогли его получить.

Русская линия