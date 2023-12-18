Во время проверки Свято-Троицкого собора Чернигова украинскими чиновниками из храма были вынесены пакеты, содержимое которых они предоставить верующим отказались…

В Черниговской епархии не знают, всё ли в порядке с мощами покровителей Черниговщины — святителя Феодосия, святителя Филарета и преподобного Лаврентия

15 декабря 2023 года пресс-служба Черниговской епархии Украинской Православной Церкви выступила с комментарием относительно ситуации с осмотром святых мощей покровителей Черниговщины — святителя Феодосия, святителя Филарета и преподобного Лаврентия, а также рассказала об ужасном состоянии соборов УПЦ в Чернигове, ранее опечатанных по приказу и. о. министра культуры и информационной политики Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

5 октября 2023 года по приказу и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева Свято-Троицкий собор с колокольней, Свято-Успенский собор Елецкого женского монастыря и Спасо-Преображенский собор Чернигова были опечатаны на техническую проверку до 5 ноября 2023 года.

«По состоянию на 14 декабря 2023 г. результатов проверки никто не предоставил. 27 ноября 2023 года в адрес Черниговской епархии НАИЗ „Чернигов древний“ направил письмо, в котором был Акт приёма-передачи памятников архитектуры, которыми пользуется Черниговская епархия Украинской Православной Церкви. В Акте приёма-передачи говорится о том, что комиссия Министерства культуры передаёт заповеднику НАИЗ „Чернигов древний“ государственное имущество, принадлежащее государству Украина в лице Министерства культуры и информационной политики Украины. Согласно пункту 3 этого акта он вступает в силу с даты его подписания сторонами: комиссией и заповедником. В 5-м пункте сказано, что заповеднику рекомендовано принять меры по выполнению требований ст. 23 Закона Украины „Об охране культурного наследия“», — сказано в комментарии.

В епархии подчеркивают, что в течение указанного периода никакого действия по подготовке соборов со стороны НАИЗ «Чернигов древний» осуществлено не было.

«Свято-Успенский собор Елецкого женского монастыря является летним храмом и никогда не отапливался, в отличие от Свято-Троицкого и Спасо-Преображенского соборов. Эти храмы отапливались и в своей системе отопления имеют воду. В этих соборах в настоящее время температура ниже 4 градусов и очень высокая влажность — 68%, Заповедник отопление в соборах включать не собирается. Чтобы религиозные общины не могли смотреть за состоянием соборов, представители НАИЗ „Чернигов древний“ заменили замки и поставили свои. В Свято-Троицком соборе нами удалось зафиксировать порчу икон, оставшихся в соборе; в частности, на иконе Спасителя начала шелушиться краска. Также на иконе святителя Феодосия, которая находится на первой левой колонне, которая была полностью отреставрирована в 2022 году, надулась и треснула краска», — сообщили в епархиальной пресс-службе.

Что касается судьбы Свято-Троицкого собора Чернигова, то ситуация здесь ещё хуже, так как в Черниговской епархии до сих пор не знают, всё ли в порядке с мощами святых покровителей Черниговщины — святителя Феодосия, святителя Филарета и преподобного Лаврентия.

14 декабря 2023 года в собор нагрянула делегация чиновников, которые в сопровождении вооружённых людей начали какую-то «проверку». При этом украинские власти сделали всё возможное, чтобы никто из епархии в храме в это время не присутствовал — викарный архиерей епископ Никодим (Пустовгар) и настоятель Свято-Троицкого собора Чернигова протоиерей Игорь Пидан были заблаговременно вызваны в этот день повесткой на допрос в силовые структуры «в рамках уголовного производства».

Тем временем, на территорию Свято-Троицкого собора Чернигова заехало пять автомобилей, заполненных людьми в военной форме. Ворота комплекса были закрыты и сказано никого не впускать, пока будет работать «комиссия». В собор зашли 15 человек — это представители заповедника, СБУ, капелланы от «ПЦУ» и неизвестные люди.

Прибывших вскоре на место викарного архиерея и настоятеля собора в храм не допустили, перегородив им дорогу. Никаких объяснений ни от НАИЗ «Чернигов древний», ни от СБУ предоставлено не было.

Ближе к вечеру представители «комиссии» начали выходить из собора, имея в руках непонятные пакеты. На вопрос, что в пакетах, сказали, что якобы это их личные вещи, но показывать содержимое демонстративно отказались. В связи с этим в Черниговской епархии особо подчеркнули, что с собой заходившие в собор никаких личных вещей не имели, что может говорить о том, что из храма ими были вынесены мощи или какие-либо святыни.

В связи с этим владыка Никодим предложил и.о. директора заповедника А.М. Лесовому вернуться в собор и в его присутствии посмотреть на мощи, на что получил отказ. «Поскольку никого из священства не впустили в собор, это наталкивает на соответствующие предположения, что с мощами могло быть не всё в порядке. В противном случае дали бы возможность убедиться, что с мощами все хорошо, и они находятся в надлежащем состоянии», — отметили в епархиальной пресс-службе.

В Черниговской епархии также указали, что в связи с происходящим сразу же были вызваны органы правопорядка и написано заявление. «В течение всего дня настоятелем, прихожанами были неоднократно вызваны различные службы: правоохранительные органы и органы военной прокуратуры. Однако никто на их заявления не отреагировал должным образом. Следственная группа приехала только после того, как представители заповедника уехали с территории собора», — добавили в епархии.

Сохранность мощей святителя Феодосия, святителя Филарета и преподобного Лаврентия до сих пор остаётся под вопросом.

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