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Сводка новостей от 18 декабря 2023

Власти православной Греции готовятся к легализации «однополых браков»
Синод Элладской Церкви решил взять этот вопрос на контроль в связи с появлением правительственного законопроекта о легализации союзов содомитов…

Представитель Фанара в США архиепископ Элпидофор с содомитами и их детьми в ГрецииПравославие, объявленное в Греции государственной религией, никак не мешает греческим чиновникам следовать в фарватере европейской политики по легализации половых извращений и содомии. В настоящее время правительство Греции подготовило законопроект о легализации «однополых браков», сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

В Элладской Православной Церкви в ходе заседания Синода 13−14 декабря обратили особое внимание данной теме.

«Синод Элладской Церкви был проинформирован о проблеме „браков“ однополых пар и решил держать этот вопрос на контроле», − говорится в сообщении о работе Священного Синода. В зависимости от развития событий, иерархи решили вернуться к рассмотрению этого вопроса на очередном синодальном заседании.

Как сообщалось ранее, ряд архиереев Элладской Православной Церкви подвергли критике предложенный правительством Греции законопроект об «однополых браках». Однако, их мнение вряд ли на что-то повлияет. Греческие иерархи могут высказываться на любую тему, но реальные решения принимают чиновники, которые стремятся идти в ногу с Евросоюзом и США. А они активно поддерживают содомию.

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Власти православной Греции готовятся к легализации «однополых браков»
Синод Элладской Церкви решил взять этот вопрос на контроль в связи с появлением правительственного законопроекта о легализации союзов содомитов...

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