Надежды властей основаны на том, что через несколько лет число молодых людей, достигших «трудового возраста», увеличится на 2 млн…

В Кремле рассчитывают, что Россия выйдет из демографической ямы через три года

Демографическая ситуация в России начнет улучшаться ориентировочно через три года. О таких расчетах властей сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства, сообщает «Российская газета».

Глава государства сделал такое заявление, говоря о подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Он обратил внимание на то, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным — то поднимался вверх, то опускался. «Где-то через тройку лет у нас волна рождаемости опять пойдёт вверх», — добавил президент.

К этому моменту, считает он, число молодых людей, достигших «трудового возраста», увеличится на 2 млн (сегодня их количество превышает 7 млн человек). А через три года этот показатель достигнет почти 10 млн, отметил Владимир Путин.

Пока же Россия стремительно вымирает, причём отказываются от рождения детей в основном русские регионы. Если ситуация с рождаемостью в русском народе не исправится, все надежды властей на очередную волну «демографического бума» могут оказаться только надеждами.

Владимир Путин верно указал, что в ближайшие годы число молодых людей, достигших «трудового возраста», увеличится в России на 2 млн человек, однако кто сказал, что все эти молодые люди, воспитанные на принципе «бери от жизни всё», вообще захотят создавать семьи и рожать детей?

Как показывает мировой опыт, рождаемость растёт не в тех регионах, которые имеют все социальные и экономические блага, а в тех, где сохранилось нравственное воспитание и верное целеполагание молодёжи в жизни. Именно этим объясняется вымирание благополучной Европы и бум рождаемости в небогатых мусульманских и африканских странах.

Применительно к России, мы также видим, что рождаемость растёт в основном лишь в сохранивших свои традиции мусульманских регионах страны. Поэтому бездействие российских властей в вопросе нравственного воспитания подрастающего поколения в итоге неминуемо приведёт к печальным последствиям.

Русская линия