Тему абортов и внесённый в Госдуму проект об их запрете в частных клиниках нужно обсуждать с участием разных комитетов парламента для выработки общей и здравой позиции по этому вопросу. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов, комментируя письмо главы комитета Госдумы по охране здоровья г-на Башанкаева, выступившего в защиту частных клиник, наживающихся на абортах, сообщает сайт Патриаршей комиссии.

«Насколько нам известно, комитет Госдумы по охране здоровья ещё не сформировал консолидированную официальную позицию по законопроекту о запрете абортов в частных клиниках. Письмо господина Башанкаева датировано 30 ноября, ещё до внесения в Госдуму законопроекта, он был внесён 13 декабря. При этом многие члены комитета на слушаниях 27 октября поддержали предложение о выводе абортов из производства в частных клиниках», — сказал священник.

Отец Федор отметил, что под документом против этой инициативы подписались всего два депутата — глава комитета и депутат Владислав Даванков, который не является членом комитета по охране здоровья. «Вывод абортов из частных клиник — серьёзный и острый вопрос, и решить его необходимо с учётом важности усиления государственного контроля в этой сфере», — подчеркнул священник.

По его словам, аборты — это «вопрос демографической безопасности», который «нужно рассматривать комплексно, с привлечением других комитетов Госдумы и прежде всего межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей».

«Считаем необходимым исключить всякий лоббизм со стороны частного бизнеса, иначе ни о какой защите государственных интересов, защиты жизни детей и здоровья женщин говорить не приходится. Надеемся, что здравый смысл в Госдуме победит частные интересы коммерсантов, наживающихся на горе женщин. Уверен, что официальная позиция будет учитывать мнение Русской Православной Церкви, которое выразил на парламентских Рождественских встречах в январе 2023 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», — сказал отец Феодор.

Он также обратил внимание на ряд неточностей в письме. «Там говорится про эффективное доабортное консультирование. Однако оно показало свою эффективность именно в государственных клиниках — за счёт государственных медицинских учреждений снижалось количество абортов за последние пять лет, хотя количество совершенных абортов по-прежнему высоко — каждая третья беременность в стране завершается путём «искусственного прерывания беременности». При этом за те же годы частные клиники показали рост числа абортов, что следует из доклада Анны Кузнецовой на заседании политсовета «Единой России», — заключил священник.

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