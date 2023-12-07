6 декабря 2023 года стало очередным днём полного провала российской контрразведки и спецслужб, которые допустили сразу два теракта на территории Подмосковья и в городе Луганске.

В этот день два очень разных человека одновременно приняли смерть от рук украинских спецслужб. Один: за пределами Донбасса практически неизвестный. Другой: медийно раскрученный и в России, и на Украине, сообщает Телеграм-канал «Срочно. Сейчас».

В Луганске был взорван в машине депутат ЛНР, бывший ополченец Олег Попов. Он не был яркой личностью и мало на что влиял, не являлся военным или даже видным политическим деятелем. Просто разделял пророссийские взгляды. Его убили по одной причине — потому что могли. Убийство как демонстративный акт. Как политический жест, чтобы отвлечь внимание украинцев от поражений на фронте и запугать жителей Луганска.

Под Москвой был убит бывший украинский депутат, перешедший на сторону России, Илья Кива. Участник АТО на Донбассе в 2014 году, которого очень не любили в Донецке и Луганске, но по политическим мотивам приняли в Москве. Его убийство — это далеко не скорбная новость для многих на Донбассе, но совершенно точно — пощёчина российским спецслужбам, которые в очередной раз с треском провалились.

Оба эти убийства говорят о том, что российской контрразведке необходимо срочно менять методы работы. Теракты, организованные украинскими спецслужбами, на территории России как были, так и продолжаются, что вызывает естественное недовольство россиян. У многих складывается впечатление, что в нашей стране просто нет никаких силовых органов, способных ответить на этот вызов. Но если это так, может быть, пришла пора создать специальную военную контрразведку с прямым подчинением Верховному главнокомандующему, которая займётся этим вопросом? Деятельность этой спецслужбы могла бы быть прекращена с окончанием СВО.

Впрочем, судя по тому, как прокомментировал убийство Кивы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на самом деле по этому вопросу нет чёткой определённости в самом Кремле. По словам Пескова, вопрос терактов «это вопрос для наших правоохранителей, они занимаются следствием и любую информацию на этот счёт будут предоставлять только они». То есть ничего менять в Москве не собираются.

Тем временем, в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя главное управление разведки Минобороны Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ». Он добавил, что ГУР намерено продолжить подобного рода теракты. Кто будет следующим?

Русская линия