Главный военный священник Русской Православной Церкви сообщил, что порядка ста священнослужителей до сих пор находятся в зоне СВО…

Около 500 священников Русской Православной Церкви с начала проведения специальной военной операции на Донбассе посетили зону боевых действий с пастырскими задачами. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный военный священник РПЦ протоиерей Димитрий Василенков.

«Около 100 священников на данный момент работают в зоне боевых действий, а за всё время более 500 священников посетили зону СВО для того, чтобы выполнять свои пастырские обязанности. Они работают на всех направлениях самоотверженно и достойно при том, что многие — многодетные отцы, по пять-шесть детей порой», — сказал он.

Отец Дмитрий уточнил, что среди батюшек есть те, кто награжден государственными наградами. Также, по его словам, среди священников есть и потери. «Если говорить о потерях, то погибло у нас шесть священников. Я говорю о действующих священниках Русской Православной Церкви», — добавил священник.

Русская линия