На видео видно, что захватчики избивали на территории обители не только мужчин, но и женщин…

В Сети опубликовали новые кадры с жестоким избиением верующих Украинской Православной Церкви действующими военнослужащими ВСУ во время захвата монастыря в честь Рождества Богородицы в Черкассах. Видео избиения опубликовали в Telegram-канале «Дозор на „Первом Казацком“», сообщает СПЖ.

На кадрах около двух десятков людей в военной форме взбираются на ограду монастыря и начинают избивать прихожан и клириков монастыря. Затем они перебираются через забор и бьют людей уже на территории обители, выкрикивая оскорбления и нецензурные слова в их адрес.

Также на видео видно, что военные били не только мужчин, но и толкали и валили на землю женщин, в том числе и пожилую монахиню.

Народный депутат Украины Артем Дмитрук, комментируя видео, заявил, что украинская власть предоставила поддержку рейдерам, избившим прихожан.

«Я хочу напомнить, что это происходит сейчас на территории Украины! Уничтожение УПЦ! Видео рейдерского захвата монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах. Видео, чётко фиксирующее агрессию нападающих, избиение верующих УПЦ, женщин, священников и уничтожение доказательств своего преступления — свидетельских телефонов», — написал он в своем Telegram-канале.

Русская линия