Сегодня мы вспоминаем героя Малоярославецкого сражения, первого священника — кавалера ордена св. Георгия о. Василия Васильковского, скончавшегося 24 ноября 1813 года. Пастырь-герой родился в 1778 г., окончил Севскую семинарию и в 1804 г., в 26 летнем возрасте был рукоположен во иерея и определен к служению в Ильинскую церковь г. Сумы. Вскоре Вдовый батюшка перебрался с сынишкой в Старо-Харьковский монастырь на жительство, но вскоре Господь указал ему путь трудного, опасного и ответственного служения. В 1810 г. он был назначен священником 19-го Егерского полка. Уже через полгода шеф полка полковник Т.Д.Загорский отмечал порядочность, рассудительность и прекрасное владение искусством красноречия о. Василия, а также его образованность — знание математики, физики, географии и истории, владение иностранными языками — латынью, греческим, немецким и французским. О. Василий пользовался вполне заслуженным уважением в полку, с которым встретил Отечественную войну 1812 г.

Докладывая о действиях полка в боях под Витебском, полковник Вуич отмечал бесстрашие полкового священника, вдохновлявшего егерей и поддерживавшего их боевой дух в сражении, несмотря на то, что был ранен, а потом и контужен от удара пули в его наперсный крест. Этот кипарисовый крест в серебряной с позолотой ризе долгие годы хранился в церкви 19-го Егерского полка. За проявленное мужество в бою под Витебском где о. Василий «по искреннему <…> усердию находился <…> впереди с крестом, благословил полк, потом в самом жарком огне, поощряя всех на побеждение неприятеля», был представлен к награждению камилавкой, как знаком отличия белого духовенства.

Но особо отличился пастырь в бою под Малоярославцем. Полковой священник с крестом в руке воодушевлял идущих в атаку егерей. «Священник Васильковский в этом бою все время находился с крестом в руке впереди полка и своими наставлениями и примером мужества поощрял воинов крепко стоять за Веру, Царя и Отечество и мужественно поражать врагов, причем сам был ранен в голову», — отмечал в своем донесении генерал Дохтуров.

По ходатайству М.И.Кутузова Император Александр I повелел наградить мужественного батюшку за неустрашимость и ревностную службу орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 ст. Это был первый в истории ордена и православного духовенства случай награждения военного священника орденом Святого Георгия. 17 марта 1813 г. орден был вручен о. Василию.

В юбилей этого памятного награждения газета «Русский инвалид» напомнила своим читателям: «Геройское мужество священника Васильковского, находившегося при 19-м Егерском полку, <…> заслуживает признательность соотечественников. Сей достойный и ревностный служитель алтаря во время бывших при Малом Ярославце и Витебске сражений, неся пред воинством святой крест, личным примером своим поселил в воинов вещую храбрость, поощрял их на праведную брань с полною уверенностию, что под сению честного и животворящего креста они прославятся победою над врагами. В первом из сих сражений священник Васильковский ранен пулею в голову, а во втором — в ногу».

Русская линия