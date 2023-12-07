7 декабря 2023 года митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в ходе презентаций своей книги «Гибель империи. Российский урок» в Симферополе ответил на вопросы российских журналистов и впервые по своём прибытии в Крым высказался о событиях на Украине, сообщает РИА Новости.

Так, владыка Тихон заявил, что Запад использует Украину, как «прокси-армию против России», а саму Россию западные элиты хотели бы использовать как «прокси-государство против Китая».

«Украина им нужна, в первую очередь, как прокси-армия против России, а Россия им нужна как прокси-армия против Китая. Они купят себе наше сырьё, они совершено спокойно решат все остальные вопросы, которые можно решить за деньги, а вот создать Россию как прокси-государство против Китая — вот это уже задача», — сказал владыка Тихон, отвечая на вопросы журналистов.

При этом правящий архиерей Крымской митрополии отметил, что на конфликт с Украиной Россию подвигли «самые страшные недруги». «Нам победа над украинским народом не нужна, нам нужна победа над тем нацизмом, фашизмом, над тем человеконенавистническим устройством, которое создано из части нынешней Украины, из части. Люди есть разные там», — сказал владыка Тихон.

Касаясь темы церковной ситуации на Украине, митрополит Тихон отметил, что далеко не все священнослужители Украинской Православной Церкви достойно себя повели на фоне начавшихся гонений, но у них есть возможность для покаяния.

«Всякого кающегося Господь велел прощать, и мы — Его ученики. И это правда жизни, так же как и правда истории, что мы призваны это делать», — сказал владыка Тихон, отвечая на вопрос, что делать с теми украинскими священниками, которые дрогнули и предали «прихожан и свою Церковь».

Архипастырь назвал гонения на Украине тяжёлой историей, которая не раз случалась с Церковью. «Нельзя потакать предательству, нельзя потакать измене. Есть вещи, которые не прощаются, если люди не раскаются», — добавил при этом владыка Тихон.

Русская линия