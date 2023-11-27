25 ноября 2023 года в посёлке Воротынск Бабынинского р-на Калужской области состоялось открытие памятника выдающемуся русскому полководцу князю Михаилу Ивановичу Воротынскому. Монумент работы Анастасии Клыковой, внучки знаменитого русского скульптора В.М. Клыкова, был установлен по инициативе Администрации Воротынского городского поселения Межрегиональным общественным движением «Наследие Империи» и Некоммерческим благотворительным фондом «Наследие», сообщает сайт Фонда.

На торжественное открытие памятника русскому полководцу, победителю в битвах при Казани и Молоди приехала делегация из Москвы: князь А. Трубецкой, президент НБФ «Наследие» генерал-лейтенант Л. Решетников, доктор исторических наук, проректор по научной работе МГУТУ им. К.Г. Разумовского Д. Володихин, члены Совета фонда «Наследие», студенты МГУТУ им. К.Г. Разумовского.

С приветственным словом к собравшимся обратился министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области О. Калугин:

«Это долгожданное событие. Идея поставить памятник возникла ещё в середине 1990-х, и вот, наконец, она воплотилась в жизнь. „Только великий народ может иметь великого человека“, — говорил русский историк Соловьев. Эти слова можно отнести и к личности князя Воротынского. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, ведь Воротынский был недооценён как исторический деятель».

Глава Городского поселения Воротынск О. Литвинова отметила, что имя Воротынского стало достоянием и славой русской истории. «Вспоминая о деяниях наших предков, сегодня мы продолжаем их дело, и нам нужно быть достойными их памяти», — подчеркнула она.

С приветственным словом к жителям Воротынска обратился князь А. Трубецкой, специально приехавший на мероприятие из Парижа:

«Сегодня особый момент, когда надо вспоминать нашу историю. Не только ту, которая была до 1917 года. Великий русский мыслитель Иван Ильин сказал: „Мы, русские люди, призваны не только знать историю нашего Отечества, но и видеть в ней борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик“. Радостно видеть, что сегодня здесь собралось много народа, особенно радостно видеть много детей. Поздравляю всех вас с открытием этого замечательного памятника!»

Завершая торжественную часть, президент НБФ «Наследие» генерал-лейтенант Л. Решетников сказал:

«Наш фонд заканчивает год таким прекрасным событием — открытием на Калужской земле памятника русскому богатырю, полководцу Воротынскому. Ваша земля — выдающаяся по деятельности по возрождению исторической памяти. Мы с удовольствием поддержали инициативу местных властей и депутатов. Я благодарю всех наших соратников в Калуге, особенно Союз патриотических сил им. Архангела Михаила, и всех вас. Слава России и слава Калужской земле!»

После открытия памятника к нему возложили цветы. Жители Воротынска с удовольствием фотографировались у нового монумента, отмечая, что памятник получился очень красивым и прекрасно вписался в ландшафт.

После мероприятия все были приглашены в местный ДК «Юность», где доктор исторических наук Д. Володихин прочитал лекцию, посвящённую князю Воротынскому.

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