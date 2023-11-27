26 ноября 2023 года в России отметили День матери, учреждённый в нашей стране в 1998 году. По традиции в этот день принимают поздравления матери и беременные женщины. В образовательных учреждениях этот праздник и посвященные ему торжества проводят заранее, как правило, в пятницу накануне праздника, сообщает Фома.Ru.

День матери был учреждён в соответствии с указом президента России Бориса Ельцина от 30 января 1998 года «О Дне матери». Согласно документу, он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

С инициативой учреждения данного праздника выступил комитет Госдумы России по делам женщин, семьи и молодежи, а конкретно, депутат Алевтина Апарина.

Цель праздника — «поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери».

Российский День матери является частью одноименного Международного дня, который в разных странах приходится на разные даты.

Как отметил в одной из своих проповедей Святейший Патриарх Кирилл, «мать, воспитывающая детей в вере и в уважении к традиции предков, тем самым служит Богу и Церкви».

«Именно мать первой объясняет ребенку, что есть хорошо и что есть плохо, она расшифровывает ему то нравственное чувство, которое вложил в нас Господь. И как важно здесь исполнить свою миссию верно и вовремя. К матери как к источнику любви, добра, понимания и сочувствия мы возвращаемся всю свою жизнь, хотя бы даже в воспоминаниях», — сказал Первосвятитель.

Указав, что «к тому, что свято, должно стремиться. То, что свято, должно почитаться», Предстоятель Церкви констатировал, что «материнство свято, но в современном мире, даже в христианских странах, все чаще институт семьи пытаются дискредитировать».

«Развенчивание образа женщины-матери, равно как и мужчины-отца, не только отвращает людей от Бога, нарушает замысел Творца о человеке, но и подрывает мощь государств и устойчивость национальных культур. Демографический кризис и связанные с ним экономические проблемы, с которыми сегодня столкнулись многие страны, очевидное тому свидетельство», — заключил Святейший Патриарх.

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