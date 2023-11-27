Ватикан письменно проинформировал генерального секретаря Конференции немецких епископов Беату Жилль и всех епархиальных епископов Германии, что рукоположение женщин и изменения в церковном учении о гомосексуализме не могут быть предметом обсуждения на предстоящих встречах с делегатами немецкого «Синодального пути» в Риме. Документ написан государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и датирован 23 октября 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Catholicnewsagency.com.

В письме указывается на возможные дисциплинарные последствия для любого, кто бросает вызов церковному учению.

В свете решения немецкого «Синодального пути» настаивать на рукоположении женщин, кардинал напомнил немецким епископам, что папа Франциск неоднократно и «прямо подтверждал» решение Иоанна Павла II, зафиксированное в Ordinatio Sacerdotalis, о том, что церковь не имеет «никаких полномочий рукополагать женщин в сан священства».

Цитируя папу Франциска о важности признания женского достоинства, письмо также предостерегает о «дисциплинарных последствиях» для тех женщин, которые нарушают доктрину, включая потенциальное отлучение от церкви за «попытку рукоположить женщину».

Что касается церковного учения о гомосексуальных действиях, в письме госсекретаря Ватикана немецким епископам говорится, что это «еще один вопрос, по которому поместная церковь не имеет возможности занять иную точку зрения». «Ибо даже если признать, что с субъективной точки зрения могут существовать различные факторы, призывающие нас не судить людей, это никоим образом не меняет оценки объективной безнравственности этих поступков», − уточняется в документе.

В ноте Ватикана также упоминается письмо папы Франциска католикам в Германии, написанное в 2019 году. В нём папа предостерегает от гомосексуализма как «великого мирского греха и антиевангелического мирского духа». Позднее папа Франциск высказался более откровенно, осудив немецкий «Синодальный путь» как «элитарный», а также «бесполезный и несерьёзный».

Совсем недавно, в опубликованном в газете Welt 21 ноября 2023 года письме, понтифик вновь выразил глубокую обеспокоенность по этому поводу. Он предупредил, что шаги, предпринимаемые немецким «Синодальным путем», угрожают отклониться от пути вселенской церкви, что в особенности касается стремления немцев создать для управления Католической церковью в Германии постоянный «Синодальный совет», состоящий из мирян и епископов.

Вместо этого папа Франциск предложил альтернативный подход, подчеркнув необходимость «молитвы, покаяния и поклонения».

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