Президент Украины Владимир Зеленский собрал в храме глав униатов и раскольников, а также представителей католиков, иудеев, мусульман и протестантов в связи с годовщиной Голодомора…

25 ноября 2023 года, в день 90-летия памяти Голодомора, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошёл «экуменический молебен» с участием всех конфессий, кроме Украинской Православной Церкви, представителей которой президент Украины Владимир Зеленский, слава Богу, не стал приглашать на это псевдо-религиозное действо. Трансляцию «молебна» вел «24 канал», сообщает СПЖ.

В мероприятии участвовали первые лица государства: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, командующие и руководители военных и правоохранительных органов.

В центре собора Успенского собора стояли Зеленский с женой. Елена Зеленская во время молитв крестилась.

После «богослужения» его участники прошли к Национальному музею Голодомора.

В шествии также приняли участие: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Швейцарии Ален Берсе и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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