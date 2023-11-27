Глава Республики сообщил, что 10 из 18 частных клиник в регионе больше не производят этих ужасных операций…

Больше половины частных клиник Мордовия добровольно отказались от проведения абортов, сообщил глава региона Артем Здунов во время XXV Всемирного Русского Народного Собора, который проходит в Москве 27−28 ноября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает ТАСС.

«Мы обратились к [руководителям частных клиник], приглашали, разговаривали. У нас 10 из 18 частных клиник, которые имеют лицензию [на проведение абортов], добровольно от этого отказались», — рассказал Здунов.

Ранее частные клиники Крыма также добровольно отказались от проведения абортов. В Минздраве республики пояснили, что аборты будут проводить только в государственных больницах. В Нижегородской области губернатор внёс в законодательное собрание региона проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты.

Мордовия — первый регион в стране, где на законодательном уровне власти ввели запрет на склонение женщин к прерыванию беременности. Депутаты республиканского парламента также приняли постановление об обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросу установления федеральным законодательством запрета на склонение к абортам и пропаганду абортов.

Закон об ответственности за склонение к абортам приняли также в Тверской области. Кроме того, депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили проект регионального закона, предусматривающего административную ответственность, включая штрафы от 3 до 50 тысяч рублей, за склонение женщин к «искусственному прерыванию беременности».

Русская линия