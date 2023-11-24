Президент Владимир Путин выступит на XXV Всемирном Русском Народном Соборе в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт Интерфакс.

Журналисты попросили его прокомментировать сообщения о том, что на Соборе выступит президент. «Там, действительно, Путин выступит», — сказал Песков.

Ранее заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев Владимир Путин выступит на XXV Соборе с речью об устройстве «русского мира после победы» над Украиной. Об этом Малофеев сообщил в эфире передачи «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на «Первом канале», передаёт Lenta.Ru.

По его словам, сейчас все очень ждут победу, однако не менее важно понимать, что будет после неё. «Мы надеемся, что узнаем на Соборе», — заявил Малофеев. Он также сообщил, что на съезде выступит и Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл.

XXV съезд ВРНС пройдет 27−28 ноября в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС отметил, что президент выступит на мероприятии, в какой именно день, пока не сообщается.

Русская линия