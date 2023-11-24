Митрополит Сенакский Шио (Муджири): «Сегодня христиан не подвергают физическим пыткам, но можно сказать, что идёт словесное преследование Церкви»

Церковь подвергается нападкам, и подтверждают это непрестанные оскорбления и клевета, распространяемые в отношении духовных лиц. Об этом местоблюститель Святейшего Патриарха всея Грузии Илии II митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) сказал в проповеди после Божественной литургии, состоявшейся 23 ноября 2023 года в кафедральном соборе Сиони в Тбилиси по случаю широко отмечаемого в стране праздника Гиоргоба − Дня святого Георгия Победоносца, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Saqinform.ge.

«Возможно, сегодня христиан не подвергают физическим пыткам, но можно сказать, что идёт словесное преследование Церкви, доказательством чему являются постоянные оскорбления и клевета, которые раздаются в публичном пространстве в адрес духовенства», — заявил владыка Шио.

В связи с этим, отметил местоблюститель Патриаршего престола, христианам надлежит быть мучениками, «поскольку они должны умерщвлять свои страсти, отрицать и сопротивляться собственным падшим похотям и желаниям».

По словам митрополита Шио, внутренние духовные страсти, которыми мучаются люди, проистекают от человеческого естества, из материального мира, а также от наших невидимых врагов − демонов.

«Вот почему святые отцы, такой великий отец, как преподобный Симеон Новый Богослов, говорят, что мы каждый день можем совершать мученичество и вставать под мученический венец, чтобы пострадать за Христа, если будем бороться со своими страстями, духовным врагом − дьяволом и нашей падшей природой», − сказал владыка Шио.

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