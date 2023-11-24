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Сводка новостей от 24 ноября 2023

Встреча исповедников Украинской Православной Церкви
Митрополит Тульчинский Ионафан посетил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского Павла…

Митрополит Тульчинский Ионафан посетил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского ПавлаМитрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), приговорённый украинским судом к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества и пока пребывающий на свободе в виду поданной защитой апелляции, нанёс братский визит находящемуся под домашним арестом наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, сообщает пресс-служба Тульчинской епархии УПЦ.

В этой поездке владыку Ионафана сопровождал викарий Тульчинской епархии архиепископ Ладыжинский Сергий.

За чаем владыка Ионафан от имени духовенства и монашествующих Тульчинской епархии УПЦ пожелал владыке Павлу Божьего благословения и крепости духа в стоянии за чистоту Православия и истинную Церковь Христову на Украине.

Митрополиту Павлу, который некоторое время провёл за свою верность Украинской Православной Церкви в СИЗО, грозит до 8 лет лишения свободы. Официально украинские власти преследуют его за мнимое «разжигание религиозной розни», однако в реальности уголовные дела заведены на митрополита Павла за то, что он отказался перевести Киево-Печерскую лавру в раскол.

Общаясь с тульчинскими владыками, митрополит Павел сердечно благодарил их, духовенство и мирян Тульчинской епархии за молитвы и заверил, что он также молится о них. В подтверждение своих слов владыка Павел показал гостям свой молитвенный синодик с их именами.

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