Накануне дня рождения великого русского полководца у его могилы в храме Благовещения Пресвятой Богородицы Александро-Невской лавры была отслужена панихида…

24 ноября 2023 года, в канун 293-й годовщины со дня рождения великого русского полководца Александра Суворова, у его могилы в храме Благовещения Пресвятой Богородицы Александро-Невской лавры была отслужена панихида. Богослужение совершил секретарь Святейшего Патриарха Кирилла протоиерей Дионисий Казанцев, сообщает портал «Вода живая».

За богослужением молились вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, многочисленные преподаватели и слушатели военных вузов Министерства обороны России.

В память о великом сыне России в Святодуховском центре также состоялся концерт солистов Мариинского театра Эвелины Агабалаевой, Дмитрия Подражанца, Анастасии Донец и Игоря Барбакова.

«Наука побеждать» Александра Суворова преподается и через искусство. Великая классика учит жить и достойно служить Родине", — отметил член рабочей группы Минобороны РФ по увековечению памяти полководца Антоний Васильков.

Прозвучали романс из оперы «Зори здесь тихие», песни «Гляжу в озера синие», «Смуглянка» и другие патриотические произведения. Апофеозом концерта стал гимн Санкт-Петербурга, который стоя исполняли слушатели военных вузов вместе с солистами Мариинского театра.

Нельзя не заметить, что Александр Суворов родился 13 ноября 1729 года по юлианскому календарю, то есть в день памяти святителя Иоанна Златоустого, однако в России до сих пор по советской традиции принято отмечать день его рождения 24 ноября, а не 26 ноября, когда отмечается праздник Златоуста.

Русская Православная Церковь до сих пор продолжает жить по старому стилю, а потому хотелось бы верить, что рано или поздно советская традиция неверно переводить даты с юлианского на григорианский календарь, теряя при этом память святых, в день которых родился тот или иной русский герой, канет в лету. Во всяком случае, для церковных людей эта вещь весьма принципиальная.

Наши предки не случайно уделяли большое внимание тому, в день памяти какого святого рождались их дети. А потому странно, когда панихиды на могиле русских героев совершаются только накануне, а не в сам день их памяти. Если уж с советских времён устоялась такая нелепая традиция перевода календарей, то возможно, было бы правильнее поминать Александра Суворова и 24, и 26 ноября. Тем более, что речь идёт об Александро-Невской лавре, которая сама живёт по старому стилю.

Русская линия