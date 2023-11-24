Руководство черкасской больницы № 3 намеренно прервало лечение и выписало двух мужчин, пострадавших в результате нападения рейдеров «ПЦУ» на монастырь Рождества Богородицы в Черкассах, заявил глава Юридического отдела Черкасской епархии протоиерей Георгий Пограничный, передаёт СПЖ.

Речь идёт о 76-летнем прихожанине монастыря Олеге Слободяныке и чтеце Вячеславе Коркоце. У Слободяныка медики сначала диагностировали перелом ноги со смещением, однако позже мужчина также начал терять зрение на левом глазу, поскольку нападавшие били его по голове.

По словам главы Юротдела, после выписки епархия обеспечила Слободяныку проведение МРТ-обследования, так как врачи в больнице не сочли нужным это сделать.

«Обычно не выписывают с такими повреждениями. Олег жалуется на боли в голове, частичную потерю зрения. Вячеслава врачи обследовали, ему в результате избиения должны сделать ещё одну операцию на носовой перегородке. Врачи на это никак не отреагировали. Им нужен разрыв в пребывании пострадавших в больнице, чтобы следующие повреждения, которые будут выявляться, нельзя было увязать в уголовное производство», — сказал отец Георгий.

Священник также отметил, что при выписке мужчинам не выдали специальные выписки о травмах, которые те должны были получить из-за избиения. «Такие повреждения должны не только фиксироваться в выписке, больница должна дать полную выписку. Мы её уже потребовали, и то, со скандалом. Сначала дали обычную выписку и сказали „до свидания“. Нам же нужно к судмедэксперту с чем-то обратиться», — добавил он.

Таким образом, налицо попытка медицинских работников Черкасс покрыть преступления захватчиков монастыря.

Русская линия