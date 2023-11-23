Русская линия
Сводка новостей от 23 ноября 2023

Протоиерей Димитрий Тихов задержан украинскими спецслужбами за сочувствие России
В Винницкой епархии УПЦ поспешили отмежеваться от своего священника и заявили, что ещё в мае 2022 года отец Димитрий был выведен за штат…

СБУСлужба безопасности Украины сообщила о взятии под стражу настоятеля одного из храмов Винницкой епархии УПЦ, который, по словам силовиков, «отрицал вооруженную агрессию России и оправдывал временную оккупацию части Украины». Речь, судя по всему, идёт о протоиерее Димитрии Тихове.

22 ноября 2023 года в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ поспешили отмежеваться от своего священника и сообщили, что отец Димитрий «17 марта 2022 года был освобождён от должности настоятеля Успенского храма с. Пултовцы, а также от должности клирика храмов в честь Чуда Архистартига Михаила с. Зарванцы и с. Лысянка Винницкого района».

17 мая 2022 года протоиерей Димитрий был почислен за штат епархии.

Впрочем, в епархии также уточнили, что «будучи настоятелем вышеупомянутых храмов, в религиозных постройках священник не занимался проповедью политических нарративов», и «жалоб со стороны верующих не поступало».

К сожалению, отметили в епархии, «никто из сотрудников винницких СМИ не обратился в епархиальное управление для уточнения информации по данному лицу — это однозначно нарушение журналистских стандартов».

В завершение в епархиальной пресс-службе подчеркнули, что «Винницкая епархия, как и вся Украинская Православная Церковь осудила агрессию России против Украины, позиция епархии была выражена в официальных заявлениях и соборных решениях».

Русская линия

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Протоиерей Димитрий Тихов задержан украинскими спецслужбами за сочувствие России
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