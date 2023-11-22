Русская линия
Сводка новостей от 23 ноября 2023

2024 год объявлен в России Годом семьи
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому власти уделять в следующем году особое внимание поддержке семейных ценностей…

Борис Заболоцкий. Семья. 2012Согласно тексту документа, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, сообщает «Российская газета».

Глава государства поручил правительству РФ в срок до 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи. Председателем оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом губернаторам предстоит продумать мероприятия на своём уровне.

Прошлый Год семьи был объявлен в России ещё в 2008 году. Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала ещё раз объявить его в стране. По её мнению, это привлечёт внимание к демографической политике страны.

Она добавила, что в данном решении есть не только символические моменты, но и возможность систематизировать работу по поддержке демографии, так как появляется большое количество инициатив.

Хотелось бы верить, что в условиях демографической катастрофы в России российские власти отнесутся к данному указу без формализма.

Русская линия

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