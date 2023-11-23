Мультсериал о преподобном Сергии Радонежском стал доступен к просмотру в российских онлайн-кинотеатрах…

Мультфильм о преподобном Сергии Радонежском с 21 ноября 2023 года доступен к просмотру в формате сериала на российских онлайн-платформах «Кинопоиск» и START, сообщает Патриархия.Ru.

Сериал отличается от одноименного полнометражного анимационного фильма как по форме, так и по содержанию. 13 серий по 11 минут — удобный формат для детей, в том числе самых маленьких. Кроме того, в сериале присутствует ряд дополнительных эпизодов из жития преподобного Сергия, которых нет в «полном метре», вышедшем в российский прокат летом 2022 года.

Мультфильм является совместным проектом Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Московской духовной академии, государственной корпорации «Ростех» и анимационной студии «Паровоз». Картина рассказывает о чудесном путешествии современных школьников во времена Преподобного.

Во время экскурсии по Троице-Сергиевой лавре ребята обнаруживают волшебный портал, который отправляет их в XIV век. Чтобы вернуться домой, детям придется пройти через лес, а помогать им в этом будет сам преподобный Сергий. В этом необычном приключении ребята познают важность и ценность дружбы, научатся вовремя приходить на помощь друг другу, быть сострадательнее и храбрее.

Красочный мультфильм в современном визуальном исполнении предназначен для семейного просмотра. Возрастная категория картины — 6+.

По словам священника Анатолия Колота, редактора «Забытого чуда» и заместителя главного редактора портала «Богослов.ru», в сериале материал подается «маленькими порциями»: «В основе каждой серии заложено приключение детей, которое к тому же делает их свидетелями или слушателями конкретного эпизода из жития Преподобного. Такой подход позволяет рассказать о жизни святого ненавязчиво, динамично и при этом в хорошем смысле подогреть интерес маленьких зрителей к дальнейшему просмотру».

Посмотреть мультсериал можно бесплатно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» и на платформе START.

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