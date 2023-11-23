Митрополит Черкасский Феодосий посетил в больнице избитых националистами верующих УПЦ
Во время захвата монастыря в Черкассах особенно пострадал иерей Сергий Пащенко, которому теперь предстоит несколько операций по вживлению титановых пластин в кости черепа…
23 ноября 2023 года по просьбе митрополита Черкасского и Каневского Феодосия Сосновский районный суд в Черкасс, несмотря на домашний арест владыки Феодосия, разрешил ему посетить в больницах города покалеченных верующих, которые получили тяжёлые травмы от нападавших во время силового захвата монастыря в Черкассах 20 ноября, сообщает пресс-служба Черкасской епархии.
Архипастырь побывал в двух больницах города, пообщался с пострадавшими священником и верующими, постарался поддержать и утешить их.
В особом внимании сегодня нуждался иерей Сергий Пащенко, который не может разговаривать и которому предстоит сделать ещё несколько операций по вживлению титановых пластин в кости черепа, ведь его били особенно беспощадно.
По благословению митрополита Феодосия Черкасское епархиальное управление берёт на себя в полном объёме расходы на лечение и медицинскую реабилитацию пострадавших и их юридическое сопровождение в судах.
Однако, если кто-то пожелает лично приобщиться к благотворительному делу и финансово помочь пострадавшим, владыка Феодосий благословил епархиальную пресс-службу опубликовать номера банковских карточек родственников наиболее пострадавших священника и прихожан:
Митрополит Черкасский Феодосий посетил в больнице избитых националистами верующих УПЦ Во время захвата монастыря в Черкассах особенно пострадал иерей Сергий Пащенко, которому теперь предстоит несколько операций по вживлению титановых пластин в кости черепа...