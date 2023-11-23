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Сводка новостей от 23 ноября 2023

Митрополит Черкасский Феодосий посетил в больнице избитых националистами верующих УПЦ
Во время захвата монастыря в Черкассах особенно пострадал иерей Сергий Пащенко, которому теперь предстоит несколько операций по вживлению титановых пластин в кости черепа…

Митрополит Черкасский Феодосий посетил в больнице избитых националистами верующих УПЦ23 ноября 2023 года по просьбе митрополита Черкасского и Каневского Феодосия Сосновский районный суд в Черкасс, несмотря на домашний арест владыки Феодосия, разрешил ему посетить в больницах города покалеченных верующих, которые получили тяжёлые травмы от нападавших во время силового захвата монастыря в Черкассах 20 ноября, сообщает пресс-служба Черкасской епархии.

Архипастырь побывал в двух больницах города, пообщался с пострадавшими священником и верующими, постарался поддержать и утешить их.

В особом внимании сегодня нуждался иерей Сергий Пащенко, который не может разговаривать и которому предстоит сделать ещё несколько операций по вживлению титановых пластин в кости черепа, ведь его били особенно беспощадно.

По благословению митрополита Феодосия Черкасское епархиальное управление берёт на себя в полном объёме расходы на лечение и медицинскую реабилитацию пострадавших и их юридическое сопровождение в судах.

Однако, если кто-то пожелает лично приобщиться к благотворительному делу и финансово помочь пострадавшим, владыка Феодосий благословил епархиальную пресс-службу опубликовать номера банковских карточек родственников наиболее пострадавших священника и прихожан:

— иерей Сергий Пащенко 5168 7573 6153 9762

— Олег Слободяник 5355 1623 2197 1713

— Елена Коркоць 4441 1144 2778 0471

— диакон Сергий Исаенко 4149 6293 1680 4400

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Митрополит Черкасский Феодосий посетил в больнице избитых националистами верующих УПЦ
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