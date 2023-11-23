Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства принял участие в торжественном вечере «Мать — героиня» в Московском Кремле…

21 ноября 2023 года РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовали в Государственном кремлевском дворце грандиозный праздник для мам «Мать — героиня».

Для поздравления с Днем матери в сердце столицы были приглашены многодетные семьи и почти 6 тысяч мам со всей страны.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов передал участникам праздника благословение и слова поддержки от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает сайт Патриаршей комиссии.

Обращаясь к многодетным семьям и многочисленным мамам в зале, он отметил, что Русская Православная Церковь неизменно особое внимание уделяет теме поддержки семьи. Как многодетный отец, иерей Фёдор Лукьянов подчеркнул, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

«Очень надеюсь, что благодаря Указу Президента РФ № 809 о традиционных ценностях, благодаря тому, что сегодня наша страна встала на путь защиты семьи, материнства и детства, со временем мы действительно сможем сказать, что многодетные семьи — это норма, что престижно быть многодетными» — отметил иерей Фёдор Лукьянов.

Собравшиеся с воодушевлением встретили слова председателя Патриаршей комиссии о том, что чиновникам нужно перестать связывать меры борьбы с бедностью и меры поддержки семей.

«Это разные вещи!» — подчеркнул священник. Он напомнил, что Святейший Патриарх Кирилл призывает к введению единого статуса многодетных семей для всех регионов. Громкие и продолжительные аплодисменты зала в ответ на эти слова засвидетельствовали единодушие и поддержку инициативы Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Русская линия