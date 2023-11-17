Митрополит Крымский Тихон: На государственном уровне в нашей стране аборты ввёл человек, не любивший ни людей, ни Россию — Ульянов-Ленин. Нам надо отказываться от этого наследия

15 ноября 2023 года митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выступил на совместном заседании Комиссии Общественной палаты Крыма и Всемирного Русского Народного Собора. В своём докладе владыка коснулся актуальной сегодня для нашей страны темы демографического кризиса, борьбы с абортами и воспитания подрастающего поколения.

Официальный сайт Крымской епархии на своих страницах приводит основные тезисы выступления владыки Тихона:

Если женщина и мужчина от всего сердца любят своего будущего ребенка, у них не возникнет даже мысли о прерывании беременности. Если от всего сердца любишь Бога и своих ближних, свой народ, Россию, то даже не подумаешь об истреблении человека, которого Бог посылает в мир. Как же сформировать это здоровое и спасительное для будущего нашей России мировоззрение?

На государственном уровне в нашей стране аборты ввел человек, не любивший ни людей, ни Россию. Он говорил: «Дело не в России: на нее, господа хорошие, мне наплевать. Это только этап, через который мы проходим к мировой революции» (В.И. Ленин) [Цит. по: Соломон Г. А. Среди красных вождей. – М.: Современник, 1995. — С.9].

Все силы надо прилагать к воспитанию и взращиванию в душах детей любви. К отцу и матери, к родным, к друзьям, к своей школе, к своим будущим детям, к Богу, к тем идеалам и принципам, которыми живут единодушные тебе друзья и близкие, к своей культуре, к малой Родине, к Отечеству. Без любви все превращается в бюрократическую мертвую систему запретов и наказаний.

Быть патриотом — это значит беречь и защищать всех тех, кого ты любишь и все то, что ты любишь.

Школа еще недавно лишь «оказывала образовательные услуги». Воспитание как высочайшая наука и искусство вернулось в школы совсем недавно. «Воспитание человека — есть искусство из искусств и наука из наук», — говорил святой Григорий Богослов.

Больше ста лет прошло с того дня, как этот процесс запустили в России. К несчастью, он сумел укорениться, и одними запретами его не победить.

В обществе есть два основных мировоззрения: свободы и произвола. Женщина может принять свободное решение о рождении ребенка. А может по принципу произвола «делаю, что хочу» убить в чреве свое нелюбимое родное дитя.

Законодательные меры, возможно, в чем-то и помогут, но бесконечно важнее меры воспитания.

Я являюсь заместителем председателя Общественного совета при Министерстве просвещения. И готовил, в том числе, проект «Разговоры о главном». Предмет этот, безусловно, необходимо дорабатывать, но уже сейчас он приносит добрые плоды. В контексте этого предмета вскоре будут введены специальные «Беседы о семье», начиная с начальных классов, но особый упор останется для старшей школы.

Что происходит сейчас? Большинство молодых людей вступают в прекрасный, но и опаснейший путь по жизни вдвоем совершенно неподготовленные. Возникающие проблемы и трудности решают интуитивно, как правило, пользуясь сомнительными советами.

Сегодня педагоги, детские и семейные психологи, родительские сообщества работают над программой, где детям будет рассказано о счастье и радости семьи, о проблемах, с которыми сталкиваются молодые семьи и о путях преодоления этих проблем. И, конечно, большое место займет в курсе тема несравнимого ни с чем счастья отцовства и материнства.

А как же старшая школа? Мы предложили на суд Министерства просвещения «Беседы о семье».

Если угодно, это «инструкция» для молодых людей, вступающих во взрослую жизнь. Чтобы вели себя не интуитивно, не пользовались сомнительными советами.

Надо вводить в школьные предметы беседы о семье, подготовив это самым серьёзным образом. И начав не с девятого класса, а с пятого-шестого, а, может быть, и раньше.

Трагедия, когда женщина не может родить, но юным, 18-летним этого не объяснишь. Молодым надо объяснять на примерах, говорить, показывать, рассказывать о радости материнства, убеждать, что это — главная цель.

Господь Бог, когда сотворил женщину и мужчину, он им что сказал: «Плодитесь и размножайтесь!». Это — позитивный посыл, его надо культивировать в нашей молодёжи. Чем раньше, тем лучше.

Еще один аспект – мировоззрение. Не надо путать мировоззрение с идеологией, которая меняется в зависимости от политических интересов государства. Отсюда и разрыв поколений. В ХХ веке Россия пережила идеологию самодержавной Империи, большевистскую ленинскую идеологию, идеологию сталинского периода, с развенчанием сталинских идеологем пришла идеология хрущевская, затем идеология брежневского периода. Дальше горбачевская перестройка и ельцинский капитализм. Сегодня — идеология времен Путина. И все это всего за сто лет! Как видим, идеология лишь разделяет людей.

А что соединяет? Мировоззрение. Это как раз те высшие и вечные, передающиеся из поколения в поколение ценности и взгляды на жизнь, то, чему учили нас мамы и папы: любить людей, заботиться о старших, быть верными в дружбе, хранить честь, быть благодарными, до конца преданными Родине, защищать ее до последней капли крови, но быть великодушными к поверженным врагам. Презирать лень, ложь, измену. И, наконец, более всего почитать Бога и исполнять Его заповеди.

Вот, хотя и не полно, — наше мировоззрение. Оно актуально и для нынешнего века, и для прошлых времен. Оно — объединяет. Передавать это драгоценное духовное наследие из поколения в поколение — наш святой долг.

Сможем это сделать — многое изменится, в том числе сократится или даже минимизируется количество абортов.

Еще раз повторю, чтобы это произошло, нужно с детского сада учить мальчиков и девочек больше жизни любить своих будущих детей.

Русская линия