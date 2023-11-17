Согласно российскому законодательству, врачи имеют право отказаться от совершения аборта, а младший медицинский персонал до сих пор не имеет такой возможности…

Уполномоченная по правам ребёнка в Татарстане, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение на имя депутата Госдумы Вероники Власовой с просьбой на законодательном уровне предусмотреть право медицинского персонала на отказ от выполнения обязанностей по подготовке пациентки к аборту. По её мнению, такое решение окажет положительное влияние на динамику рождаемости в стране, сообщает RT.

Как напомнила Волынец, лечащий врач по согласованию с должностным лицом медицинской организации может отказаться от наблюдения за пациентом и от его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения аборты, если это непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. При этом, как пояснила собеседница RT, медицинская сестра-акушерка является помощницей врача-гинеколога, она выполняет назначение специалиста, но права на такой отказ не имеет.

В связи с этим детская правозащитница предложила внести изменения в ч. 3 ст. 70 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и предусмотреть право иного медицинского персонала на отказ от выполнения обязанностей по подготовке пациента к искусственному прерыванию беременности по немедицинским показаниям.

«Прошу Вас, уважаемая Вероника Валерьевна, поддержать данное предложение, инициировать разработку законопроекта, реализация которого окажет положительное влияние на динамику рождаемости нашей страны», — говорится в тексте обращения.

Русская линия