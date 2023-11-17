Вслед за наместником Ватопеда, сослужившим с раскольниками «ПЦУ» в Ксенофонте, игумен Дохиара архимандрит Амфилохий также посетил эту обитель…

15 ноября 2023 года, в канун празднования памяти святого великомученика Георгия Победоносца, наместник греческого монастыря Святой Горы Афон — Дохиара архимандрит Амфилохий, который ранее отказывался принимать у себя украинских раскольников, принял участие во Всенощном бдении в монастыре Ксенофонт — обители, где писался томос о признании раскольников и насельники которой с самого начала начали сослужить с представителями «ПЦУ», сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Формально посещение Ксенофонта представителями Дохиара связано с престольным праздником. Однако, данный визит последовал ровно через месяц после прямого сослужения игумена другого греческого монастыря на Афоне — Ватопеда — архимандрита Ефрема с раскольниками из «ПЦУ». 15 октября 2023 года игумен Ватопедского монастыря сослужил с клириком из «ПЦУ» Василием Лило именно в Ксенофонте.

В связи с этим нет ничего удивительного в том, если окажется, что в нынешних торжествах в указанном монастыре также принимали участие украинские раскольники. Впрочем, даже если это не так, визит игумена Дохиара в Ксенофонт — это, по меньшей мере, одобрение действий Фанара на Украине, где всё последнее время претерпевает гонения Украинская Православная Церковь.

Поступок отца Амфилохия приобретает ещё более постыдный характер на фоне того, что целый ряд афонских обителей отказываются сослужить с афонитами, имевшими литургическое общение с представителями «ПЦУ». Есть среди этих монастырей и греческие обители. Правда, их число, как видим, постепенно сокращается.

Русская линия