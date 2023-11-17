В 1920 году Белая армия барона Петра Врангеля, спасая об расправы большевиков десятки тысяч русских людей, вынуждена была уйти на чужбину…

19 ноября 2023 года, в воскресенье, в Севастополе по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится традиционный Крестный ход и богослужение в память событий осени 1920 года, связанных с исходом Русской армии и кораблей Черноморского флота России из Крыма, сообщает сайт Крымской епархии.

Молитвенное шествие начнется в 11:30 от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов и завершится на Графской пристани, где будет отслужена заупокойная лития по погибшим в годы Гражданской войны.

В Крестном ходе примет участие духовенство всех храмов Севастопольского благочиния, севастопольцы и гости города, которым небезразличны события 1920 года.

В ноябре 1920 года из Севастополя отправились последние корабли и суда, на которых Белая армия барона Петра Врангеля ушла на чужбину. Родину покинули более 145 тысяч человек, среди которых было более 30 тысяч человек гражданского населения. Мероприятия, посвящённые трагедии эвакуации Русской Белой армии, казаков и беженцев из портов Крыма в 1920 году в ходе Гражданской войны в России, проводятся в Севастополе с 1995 года.

Русская линия