По традиции церемония состоялась в конференц-зале президиума Российской академии наук в Москве…

16 ноября 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественную церемонию вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в области гуманитарных наук 2023 года, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом мероприятия у главного подъезда здания президиума РАН Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: президент Российской академии наук академик Г. Красников, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы А. Горбенко, председатель Макариевского фонда митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, председатель Экспертного совета по премиям в области гуманитарных наук — президент исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова академик РАН С. Карпов.

На телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru осуществлялась прямая трансляция мероприятия.

Председатель Макариевского фонда митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий обратился к собравшимся с кратким приветственным словом и объявил об открытии церемонии вручения Макариевских премий.

К участникам торжественного акта обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С докладом о работе Экспертного совета выступил председатель Экспертного совета по премиям в области гуманитарных наук, президент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова академик РАН С. Карпов.

Он сообщил, что прием сочинений осуществлялся с 1 февраля 2022 года по 15 мая 2023 года, на конкурс была представлена 71 работа. В конкурсе участвовали 28 докторов наук и 26 кандидатов наук, 12 священнослужителей.

Поданные труды распределялись по семи номинациям следующим образом: «История Православной Церкви» — 21 работа; «История России и русского зарубежья» — 16 работ; «История Москвы и историческое краеведение» — 12 работ; «История православных стран и народов» — 5 работ; «Учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций» — 7 работ; «За достижения в популяризации научно-исторических знаний и за вклад в достоверное изложение истории» — 7 работ; «История христианской археологии и искусства» — 3 работы.

На последнем итоговом заседании Экспертного совета, состоявшемся 3 июля, было отобрано 32 работы, получившие наиболее высокие оценки рецензентов и членов Экспертного совета.

Святейший Патриарх Кирилл вручил награды — диплом лауреата и медаль митрополита Макария — лауреатам Макариевских премий в области гуманитарных наук 2023 года.

Награды были вручены:

в номинации «История Православной Церкви»

— первая премия — Федотовой Марине Анатольевне, доктору филологических наук, ведущему научному сотруднику Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук, за труд «Святитель Димитрий Ростовский: Житие, Служба, чудеса: Исследование и тексты»;

— вторая премия — Соболевой Ларисе Степановне, доктору филологических наук, профессору кафедры русской и зарубежной литературы Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, за труд «Сборник проповедей XVII века „Статир“: сакральные образы и автор» (дистанционно);

— третья премия — Павлову Дмитрию Владимировичу, магистру теологии, младшему научному сотруднику Научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, за труд «„До смерти я буду призывать вас к молитве“: жизнь и служение митрополита Гурия (Егорова)»;

— третья премия — Михайлову Андрею Юрьевичу, кандидату исторических наук, доценту кафедры общей и церковной истории Казанской духовной семинарии, доценту кафедры отечественной истории и архивоведения Казанского федерального университета, за труд «„Канонист с горением Илииным..“: жизненный и творческий путь профессора Ильи Степановича Бердникова (1839−1915)»;

— молодежная премия — иеромонаху Ферапонту (Широкову), кандидату богословия, проректору по воспитательной работе, секретарю Ученого совета, доценту кафедры церковно-исторических дисциплин Вологодской духовной семинарии Вологодской епархии, за труд «Вологодская духовная семинария во второй половине XIX — начале ХХ века»;

— молодежная премия — Дружинину Андрею Владимировичу, старшему преподавателю кафедры общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, за труд «Подготовка пастыря в российской духовной школе: осмысление, дискуссия и практика (1808−1869 гг.)»;

в номинации «История России и русского зарубежья»

— первая премия — Дудареву Василию Сергеевичу, доктору исторических наук, старшему научному сотруднику Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт всеобщей истории Российской академии наук», за труд «Бисмарк и Россия 1851−1871 гг.»;

— вторая премия — священнику Вячеславу Умнягину, кандидату филологических наук, ответственному редактору книжной серии «Воспоминания соловецких узников» Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря / Подворья Соловецкого монастыря в Москве, старшему преподавателю Института дистанционного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, за труд «Соловки. Пейзаж российского разномыслия»;

— третья премия — Пученкову Александру Сергеевичу, доктору исторических наук, профессору кафедры Новейшей истории России Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, за труд «Первый год Добровольческой армии: от возникновения „Алексеевской организации“ до образования Вооруженных Сил на Юге России (ноябрь 1917 — декабрь 1918 года)»;

— третья премия — Николаеву Андрею Борисовичу, доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой русской истории (XIX-XXI вв.) института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, за труд «Государственное совещание 1917 года: созыв, состав, деятельность»;

— молодежная премия — Пыльцыну Юрию Сергеевичу, кандидату исторических наук, доценту кафедры церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семинарии Екатеринбургской епархии, за труд «Терские казаки на переломе эпох. Антибольшевистские вооруженные формирования Терского казачества (октябрь 1917−1922 гг.)»;

— молодежная премия — Лбовой Екатерине Михайловне, кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику лаборатории книговедения Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН», за труд «Русская книга во Франции (1900−1930-е гг.)» (дистанционно);

в номинации «История Москвы и историческое краеведение»

— первая премия — Чернову Сергею Заремовичу, доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института археологии Российской академии наук, за труд «Могутовский сфрагистический комплекс XII века и предыстория Москвы»;

— вторая премия — Илизарову Симону Семеновичу, доктору исторических наук, профессору, главному научному сотруднику, заведующему отделом историографии и источниковедения истории науки и техники Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук, за труд «Московский акцент. Г. Ф. Миллер и Москва XVIII века»;

— третья премия — Киприну Владимиру Александровичу, члену Союза московских архитекторов, за труд «О Москве и ее знаменитых москвичах»;

— третья премия — Артюшенко Марии Вячеславовне, учителю истории ГБОУ Школа № 1799 г. Москвы, за труд «Донская икона Божией Матери. История. Чудеса. Крестные ходы»;

— молодежная премия — Тумакову Артуру Дамировичу, краеведу, гиду, за труд «История православных приходов Кукморской округи XVIII—XXI вв.»;

в номинации «История православных стран и народов»

— первая премия — Арутюновой-Фиданян Виаде Артуровне, доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института всеобщей истории Российской академии наук, за труд «Армения и Византия (VI-XI вв.). Контактные зоны в развитии цивилизаций» (дистанционно);

— вторая премия — Бочарову Сергею Геннадиевичу, кандидату исторических наук, доценту кафедры Всеобщей истории и мировой культуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет», за труд «Между Византией, монголами и османами. Исследование по истории Крыма XIII—XVIII вв.»;

— третья премия — епископу Петергофскому Силуану, викарию Санкт-Петербургской епархии, ректору Санкт-Петербургской духовной академии, кандидату богословия, доценту, за труд «Финляндская Православная Церковь в 1957—1988 годах»;

— третья премия — Еманову Александру Георгиевичу, доктору исторических наук, профессору кафедры истории и мировой политики Тюменского государственного университета, почетному работнику высшего образования РФ, за труд «Небесный Иерусалим или Вавилон: выбор судьбы средневековой Кафы/Феодосии»;

в номинации «Учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций»

— премия вручена архимандриту Филиппу (Симонову), доктору экономических наук, профессору, заведующему кафедрой истории Церкви исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, за труд «Введение в историю Церкви. Часть 4: Обзор историографии истории Церкви в России. Т. 1 Обобщающие труды отечественных гражданских и церковных историков XVIII — начала XXI в. (в 2 кн.)»;

в номинации «За достижения в популяризации научно-исторических знаний и за вклад в достоверное изложение истории»

— премия вручена Белову Алексею Михайловичу, доктору филологических наук, доценту кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессору Сретенской духовной академии, за труд «Основы филологии. Лекции о языке, текстах, логосах и филологах»;

в номинации «История христианской археологии и искусства»

— премия вручена Павловой Анне Леонидовне, кандидату искусствоведения, заведующей отделом словаря художников НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, за труд «Церковная стенопись северо-востока Тверского края в XIX веке»;

— премия вручена Кориной Наталии Дмитриевне, кандидату искусствоведения, почетному члену Российской академии художеств, научному сотруднику Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, за труд «Творческое наследие художника Алексея Михайловича Корина (1865−1923) в контексте русского искусства конца XIX — начала ХХ века».

За участие в конкурсе работ на соискание Макариевской премии и значительный научный вклад благодарственной грамотой Комитета и Фонда по премиям награждены:

— протоиерей Сергей Правдолюбов, доктор богословия, профессор, почетный настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве г. Москвы, член Синодальной богослужебной комиссии, член двух Ученых советов по защите кандидатских диссертаций Московской духовной академии (дистанционно);

— протоиерей Николай Скурат, секретарь Ученого совета, доцент кафедры Богословских дисциплин и кафедры Пастырского душепопечения Сретенской духовной академии, клирик храма пророка Божия Илии в Обыденском переулке г. Москвы;

— Лукичев Борис Михайлович, до февраля 2023 г. — помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами; ранее — советник Управления Президента РФ по внутренней политике.

От лица награжденных выступил лауреат первой премии В.С. Дударев, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт всеобщей истории Российской академии наук».

Затем митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий вручил благодарственные грамоты Макариевского фонда. Грамотой фонда за значительные научные достижения были награждены:

— епископ Истринский Серафим, кандидат исторических наук, доктор теологии, председатель Синодального отдела по делам молодежи, доцент Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;

— Ливцов Виктор Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора, профессор Среднерусского института управления-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла и всех высоких гостей за участие в торжественной церемонии, а также всех приславших поздравления и приветствия в адрес фонда.

В завершение вечера состоялся концерт классической музыки.

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