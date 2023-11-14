Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи уверен, что только полный запрет абортов может спасти Россию от вымирания…

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Фёдор Лукьянов выступил за полный запрет абортов в России. Клирик подчеркнул, что в странах, где они запрещены, коэффициент рождаемости составляет от 1,7 до 2,7. Кроме того, именно «искусственное прерывание беременности» занимает третье место в России среди причин материнской смертности, сообщает сайт Патриаршей комиссии.

«Во время Великой Отечественной войны, в которой мы победили, аборты без медпоказаний были запрещены. А во время „холодной войны“, в которой мы, увы, проиграли, аборты по желанию были разрешены. Аборт — это форма эвтаназии народа, аборт — это самоубийство нации», — подчеркнул представитель Русской Православной Церкви.

По словам председателя Комиссии, осложнения от абортов ведут к смерти почти в 19% случаев. Частные клиники играют в этом деле особую роль.

Отметим, что сейчас есть робкая надежда на то, что частным клиникам в России на законодательном уровне будет запрещено совершать аборты, и тогда у государства появится реальная статистика числа абортов, совершаемых российскими женщинами. В случае, если такам мера будет принята, это станет первым реальным шагом к наведению порядка в этой области.

Русская линия