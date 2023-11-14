В Минкульте Украины заявили о планах по «музеефикации» отобранных и пустующих ныне храмов УПЦ в Чернигове…

Храмы отобрали, а как теперь их содержать не знают

Министерство культуры Украины завершило изъятие храмов у Украинской Православной Церкви в Чернигове и теперь намерено переделать их в музеи, чтобы можно было взимать плату с туристов за вход в храмы и монастыри, и на это содержать пустующие церкви.

Речь, в частности, идёт об окончании работы «комиссии по приему-передаче государственного имущества Национального архитектурно-исторического заповедника „Чернигов древний“», сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Минкульта Украины.

По словам чиновников, комиссия осмотрела 18 объектов Елецкого и Троицкого монастырей, Преображенский собор, Пятницкую и Екатерининскую церкви, которые были в пользовании «УПЦ МП».

Как заверили в министерстве, «объекты» находятся «в неудовлетворительном состоянии» и нуждаются в ремонтно-реставрационных, а также консервационных работах.

Также комиссия рекомендовала провести «музеефикацию памятников». Как сказано в сообщении, «этому должны предшествовать неотложные комплексные исследования и проектные работы, которые будут завершены до конца текущего года».

«Комиссия передала на подписание исполняющему обязанности директора Заповедника Андрею Лесовому Акт приема-передачи государственного имущества Национального архитектурно-исторического заповедника „Чернигов древний“, которым подтверждает передачу государственного имущества в пользование Заповедника — всего 18 объектов», — сказано в заявлении.

Советские времена, когда храмы были насильно отобраны у верующих и переданы музейным работникам, вновь вернулись в древний Чернигов.

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