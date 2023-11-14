Русская линия
Сводка новостей от 14 ноября 2023

Никита Михалков: Замалчивать проблемы миграции нельзя. Их нужно решать
В очередной программе «Бесогон» российский режиссёр уделил значительное внимание национальной проблематике…

Никита МихалковВедущий программы «Бесогон» Никита Михалков в своей очередной программе напомнил зрителям о вопиющем случае нападения мигрантов на русских школьников в Самаре. Он отметил, что проблема с миграционной политикой в России сейчас очень актуальна, и призвал к её решению, сообщает телеканал «Царьград».

Драка между таджиками и русскими подростками произошла 16 октября, и ситуация, казалось бы, уже разрешилась, однако в ней появились новые детали. После того как представитель таджикской диаспоры извинился перед пострадавшими, в социальных сетях появилось обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

В нём подростки не скупились на мат и провокации и рассказали, что никакого серьёзного наказания мигрантам не грозит. «Всего лишь 212-я статья», — таким был вывод одного из подростков, который намекнул на неважность и слабость закона перед ними.

Никита Михалков отметил: «если так говорят дети, значит, они лишь транслируют мнение взрослых».

В выпуске режиссёр привёл нашумевшее выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который также выделил основную проблему засилья России мигрантами: они не знают русской культуры и языка и зачастую даже не хотят их изучать. «Поэтому создание межнациональной напряжённости может в будущем сильно ранить наше общество», — сказал Патриарх Кирилл.

К слову сказать, выступление Его Святейшества вызвало недовольство ряда российских чиновников. Однако, Никита Михалков вслед за Патриархом Кириллом также призвал власти обратить пристальное внимание на проблемы с мигрантами. Разжигать межнациональную рознь или неприятие друг друга не позволительно никому, в том числе и мигрантам.

Русская линия

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Никита Михалков: Замалчивать проблемы миграции нельзя. Их нужно решать
В очередной программе «Бесогон» российский режиссёр уделил значительное внимание национальной проблематике...

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