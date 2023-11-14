В связи с уклонением в раскол данные священнослужители запрещены в служении…

Ещё пять священников Молдавской Православной Церкви самовольно перешли в Румынский Патриархат

14 ноября 2023 года митрополит Кишинёвский и всей Молдовы Владимир запретил в служении пять священников Кишиневской епархии Молдавской Православной Церкви, которые самовольно приняли решение о переходе в Бессарабскую митрополию Румынского Патриархата, сообщает сайт Молдавской Церкви.

Прещения на клириков наложены в связи с самовольным и лишенным канонических оснований оставлением Кишиневской епархии Православной Церкви Молдовы, с учетом неподчинения вышестоящим церковным властям, а также за нарушение присяги, данной при рукоположении.

Запрещены в служении:

— протоиерей Вячеслав Казак, настоятель храма святой Параскевы города Страшены;

— протоиерей Андрей Ойстрик, настоятель храма святых архангелов Михаила и Гавриила села Малкоч Яловенского района;

— протоиерей Пётр Ешан, клирик храма святой Параскевы в Страшенах;

— протоиерей Станислав Атаманенко, настоятель Вознесенского храма города Резина;

— священник Иоанн Бучучан, настоятель Успенского храма села Фэгурень Страшенского района.

Окончательное решение по поводу антиканонических действий, предпринятых этими священнослужителями, будет принято Синодом Молдавской Православной Церкви Молдовы. Ранее члены Синода уже извергли из сана восемь священнослужителей, которые также предали Матерь-Церковь и перешли в Румынский Патриархат.

Русская линия