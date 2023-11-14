Святейший Патриарх Кирилл: «Сегодня ни в одной стране мира не возводится такое количество храмов, как в нашем Отечестве»

14 ноября 2023 года в Патриаршем зале Трапезных палат кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина состоялось IX заседание Попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом, в котором обратил внимание, что «на сегодня ни в одной стране мира не возводится такое количество храмов, как в нашем Отечестве, и ни в одной европейской столице не наблюдается такой мощный, масштабный духовный подъём, как в нашем обществе и нашем государстве».

«Благодаря нашей Программе в столице на сегодня действует 241 новопостроенный храм. А это значит, что по всему Первопрестольному граду нашему созидаются центры духовной жизни, центры спасения человеческих душ. Потому что нередко люди приходят не от радости, не от избытка положительных чувств, а от отчаяния, и храм становится убежищем, где человек обретает новые силы и душевный покой, для того чтобы продолжать жить и трудиться», — отметил Его Святейшество.

Участников заседания также приветствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

«За последние пять лет мы построили больше 50 новых храмов. Причем построены не по какому-то стандартному клише, это уникальные храмы, которые являются украшением московских районов. Построены, что называется, от всей души и со всем тщанием. Помимо этого, возле каждого храма предусмотрены целые кварталы благоустроенных территорий, детские спортивные площадки, пешеходные дорожки, скверы, парки. Так что само появление храмов олицетворяет изменения ландшафта территории Москвы и его привлекательности. Это тоже очень важно», — отметил С. Собянин.

«Помимо нового строительства за этот период была проведена огромная работа по реставрации действующих храмов, многие из которых ранее были просто закрыты, — продолжил мэр российской столицы. — За этот период времени было реставрировано 78 храмов. Сегодня в реставрации находится 63. Я говорю только о тех храмах, в которых Правительство Москвы непосредственно принимает участие. Ещ` десятки храмов реставрируются за счет средств Патриархии, частных инвесторов, благотворителей. В целом по Москве мы отреставрировали тысячи памятников истории и культуры. Как правило, в этом процессе участвуют как государство, так и частные инвесторы».

«Ваше Святейшество, спасибо за Ваше пристальное внимание к данной программе и обустройству Москвы, повседневной помощи, за ресурсы, которые Вы также вкладываете. Хотел поблагодарить всех коллег и тех, кто вкладывает усилия и деньги, кто администрирует эту программу, префектов, руководителей департаментов, заместителей мэра, которые также активно участвуют. Спасибо большое!» — заключил С. Собянин.

Далее с докладом о ходе реализации Программы строительства православных храмов в Москве выступил депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Ресин.

Епископ Наро-Фоминский Никандр представил отчет о деятельности Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы за период с 2018 по 2023 гг.

В завершение заседания Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил всех собравшихся за совместную работу.

«То, что сегодня происходит в России, — это абсолютно уникальное цивилизационное явление, — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви. — Развитая страна, с высочайшим уровнем образования, с мощной наукой и экономикой, не отказывается от Бога, а становится всё более и более религиозной. Разрушены все постулаты наивного атеизма, который учил, что достаточно мужика научить грамоте, и он перестанет в Церковь ходить. В этом смысле мы являемся примером и вдохновением для многих людей, которые часто просто впадают в отчаяние, созерцая все то, что происходит в странах, где они продолжают жить. Это свидетельствует о невероятном духовном потенциале нашего народа, о развитом нравственном чувстве. Только дай Бог, чтобы перед лицом всех проблем и вызовов, с которыми сталкиваются страна наша, Церковь наша, народ наш, всем нам хватило мудрости и духовной силы идти по избранному нами пути».

«То, что мы с вами делаем, — это не просто строительство неких объектов. Это строительство человеческих душ, это укрепление той нравственной и духовной силы, которая делает непобедимым наш народ, наше общество. И я просил бы, чтобы каждый осознавал свою причастность к историческому духовному деланию. Выражаю еще раз глубочайшую благодарность Вам, Сергей Семенович, потому что с самого начала Вы как мэр поддержали реализацию этой программы. Во взаимодействии с Вами лично, с мэрией Москвы, со всеми благонамеренными и творческими силами города мы идём по пути строительства новых храмов, которые становятся все более и более востребованы москвичами. Благодарю всех, кто принимал участие в сегодняшнем заседании, и выражаю надежду на то, что наше сотрудничество будет продолжаться и далее, и мы будем восходить от силы к силе, с тем чтобы программа поддержки строительства храмов города Москвы была доведена до конца», — отметил в заключительном слове Святейший Владыка.

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