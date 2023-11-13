Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2023

Во Франции помянули воинов Русского экспедиционного корпуса
Русские солдаты погибли, сражаясь на французской земле во время Первой мировой войны…

Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже (автор – Владимир Суровцев)10 ноября 2023 года посол России во Франции А. Мешков возложил венок к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся на французской земле в ходе Первой мировой войны в 1916—1918 гг. В церемонии приняли участие сотрудники дипломатической миссии и РДНК в Париже, представители Ассоциации памяти Русского экспедиционного корпуса, журналисты, сообщает Медиаплатформа «Сеть истории».

Мероприятие было традиционно приурочено ко Дню перемирия, который отмечается во Франции 11 ноября, в день завершения Первой мировой войны.

В ходе церемонии А. Мешков напомнил о героической истории Русского экспедиционного корпуса и совместном вкладе русских и французских солдат в победу над общим врагом, а также поблагодарил присутствующих за поддержание памяти о русских воинах.

«Сегодня, когда российско-французские отношения находятся в глубоком кризисе, особенно важно помнить об этом выдающемся примере самоотверженной помощи, о духе союзничества, который объединил нас в трагический для двух стран исторический момент», — подчеркнул посол.

В тот же день на русском воинском кладбище Сент-Илер-ле-Гран близ Мурмелона (провинция Шампань, Франция), где находится одно из крупнейших захоронений воинов Русского экспедиционного корпуса, сражавшихся на французской земле во время Первой мировой войны, было совершено заупокойное богослужение, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Панихиду по трём русским солдатам, чьи останки были обнаружены в октябре этого года в ходе поисковых мероприятий и перезахоронены французскими властями, совершил клирик парижского Свято-Троицкого кафедрального собора священник Антоний Сиденко, сообщает сайт Корсунской епархии со ссылкой на информацию посольства России во Франции.

Во Франции совершили поминовение воинов Русского экспедиционного корпусаЗатем к могилам русских воинов были возложены памятные венки.

В памятном мероприятии приняли участие советник посольства России Н. Ханцевич, потомки участников Первой мировой войны, члены ассоциации «Помним и чтим», соотечественники, представители французской общественности.

В сентябре нынешнего года некрополь Сент-Илер-ле-Гран, а также расположенный на его территории Храм-памятник во честь Воскресения Христова были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего здесь покоится более 900 русских солдат.

Русская линия

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Во Франции помянули воинов Русского экспедиционного корпуса
Русские солдаты погибли, сражаясь на французской земле во время Первой мировой войны...

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