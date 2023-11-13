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Сводка новостей от 13 ноября 2023

Митрополиту Черкасскому Феодосию пытаются заткнуть рот
Украинские силовики, раздосадованные тем, что владыка открыто рассказывает об их антицерковных беззакониях, настаивают на заключении его в СИЗО…

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в судеЧеркасская областная прокуратура в сотрудничестве с Службой безопасности Украины подала в Сосновский районный суд Черкасс очередное ходатайство об изменении митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию меры пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу и заключение в СИЗО, сообщает портал «Православная жизнь».

Действия украинских чиновников связаны с тем, что владыка Феодосий не только не убоялся преследований и угроз украинских спецслужб, но и начал активно информировать о происходящих беззакониях и антицерковных гонениях на Украине международную общественность.

«Таким образом, своё желание заключить митрополита Феодосия в СИЗО, в чём сторона обвинения получила отказ в столичном Киево-Святошинском районном суде, обвинители теперь будут пытаться провести через суд в Черкассах», — сказано в сообщении.

По мнению стороны защиты, это юридически необоснованное ходатайство прокуратуры является ни чем иным, как попыткой давления, запугивания и расправы над митрополитом Феодосием за его правозащитную деятельность, и в первую очередь — за смелое выступление в защиту Украинской Православной Церкви на Совете по правам человека в ООН.

«На случай неправомерного взятия архиерея-правозащитника под стражу, НПО при Экономическом и Социальном Совете ООН готовит ходатайство о вмешательстве в ситуацию со стороны спецдокладчика (мандатария) ООН по вопросу о положении правозащитников», — сказано в сообщении.

Всех верующих, которые переживают за митрополита Феодосия, просят сугубо помолиться о преследуемом архиерее и благополучном исходе судебного заседания по воле Божией.

20 февраля 2023 года Служба безопасности Украины сообщила митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву) о подозрении по ст. 161 УКУ (разжигание межконфессиональной розни), 6 апреля — по ч. 2 и ч. 3 ст. 436−2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников), 5 октября — по ч. 1 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно). C 12 апреля архиерей находится под круглосуточным домашним арестом.

Русская линия

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Митрополиту Черкасскому Феодосию пытаются заткнуть рот
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