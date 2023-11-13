Настоятель собора Украинской Православной Церкви в Ужгороде рассказал верующим, что украинские власти вручили ему официальную повестку…

Украинские чиновники всеми правдами и неправдами стремятся запугать верующих и духовенство Украинской Православной Церкви, которое не желает предавать Православие и переходить к украинским раскольникам, и нередко преступают для этого закон.

Очередной подобный случай произошёл в Ужгороде, где представители местных властей вручили 69-летнему настоятелю кафедрального Крестовоздвиженского собора протоиерею Димитрию Сидору повестку с требованием срочно явиться в Ужгородский территориальный центр комплектации, занимающийся набором в ряды ВСУ, сообщает СПЖ.

Об этом во время проповеди рассказал сам отец Димитрий, опубликовав своё обращение на YouTube-канале собора.

Пожилой священник продемонстрировал повестку и с недоумением отметил, что военком обязал его явится в ТЦК в «немедленном порядке»: «Что хочет военком? — спрашивает священник. — Если, например, нужно было сняться с учёта, можно было написать, что в удобное время. Они же написали, что явиться нужно немедленно».

Отметим, что по закону Украины на военную службу призываются лица не старше 60 лет.

Русская линия