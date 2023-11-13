Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая 12 ноября 2023 года на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, с радостью отметил инициативу властей Мордовии, который ввели законодательный запрет на пропаганду абортов на территории региона, и выразил надежду, что по этому пути пойдут власти всех российских областей, и в конце концов, подобная мера будет принята и на федеральном уровне.

«К сожалению, число абортов по-прежнему остается высоким, — отметил Святейший владыка. — Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне. Потому что врачи по разным причинам, в том числе коммерческим, склоняют женщину сделать аборт, и первая беседа женщины, которая пришла в консультацию, иногда начинается со слов врача: „Ну что, освобождаться будем?“ То есть первичная задача — склонить женщину к совершению аборта. Вот это нужно категорически пресекать, с этим надо бороться, а потому вы, дорогие мои, должны быть в таких местах — в качестве консультантов, медсестер, добровольцев. Важно, чтобы женщина, пришедшая в смятении в учреждение, где могут реализовать её роковую ошибку, могла соприкоснуться с альтернативной точкой зрения, то есть с тем, что не надо делать аборт, которая была бы представлена спокойно, разумно. Это ваше дело, сестры. Вы язык найдёте, вас поймут. Опять-таки, никакого резонерства, никакого поучения, никаких „страшилок“, но по-человечески, по-матерински или по-сестрински помочь собеседнице понять, что она может вскоре пожалеть о принятом решении, и особенно сильно пожалеть, если у неё больше никогда не будет детей. Такая работа крайне необходима, и, думаю, что и многие из медицинского персонала, кроме тех, кто заточен на коммерцию, тоже приветствовали бы участие наших добровольцев в том, чтобы останавливать женщин от рокового шага».

Что же касается склонения к абортам, то, по словам Патриарха Кирилла, это настоящее преступление. «Нельзя склонять к аборту — это преступление, тем более в России, где действительно проблема с численностью населения. Огромная страна, а население совершенно недостаточное. Мы действительно нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, его все признают — и политики, и социологи. Но для того чтобы было так, кто-то-то должен работать реально над тем, чтобы увеличивалось население. А население может увеличиться как по движению волшебной палочки, если мы решим эту проблему. Если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, статистика сразу пойдёт вверх. Но для этого нужно работать. Я пока не представляю, кто, кроме нас пойдёт, не опасаясь того, что выгонят. Но мы не боимся! И матушки у нас, и сестры с достаточно сильным характером, и с головой всё в порядке. Поэтому, думаю, и словами, и делами, и волей можно воздействовать на эту ситуацию, и было бы очень хорошо, чтобы у нас была статистика, сколько абортов удалось таким образом предотвратить».

Кроме того, Предстоятель Русской Православной Церкви заявил о намерении продолжать работу по созданию церковных приютов для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. «Церковь не раз подчеркивала ценность человеческой жизни с момента зачатия. Это наша позиция, которая не является некоей-то новацией, она проистекает из Божиих заповедей и той, самой страшной заповеди, которая запрещает убийство человека. Отрадно, что в стране появилось уже более 80 приютов для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Потому что аборты нередко происходят не только от окамененного нечувствия или неспособности разделить свою жизнь с кем-то и жертвовать самими собой ради кого-то, но и от тяжелейших условий. Вот почему уже сейчас во многих епархиях психологи, священники, социальные работники приходят в женские консультации, проводят беседы с будущими мамами, стараются отговорить их от совершения роковой ошибки, проявляют готовность оказать необходимую помощь. И это очень важно! Как вы помните, я настаивал на этом в самом начале нашего пути. Нужно идти туда, нужно встречаться с этими женщинами. Кто-то мне сказал: „Да нас погонят!“ Ну и что — и апостолов гнали; но идти-то надо! Поэтому мы должны обязательно быть там. И говорить — тихо, спокойно, смиренно, разумно. Замечательно, если человек, идущий туда, обладает медицинскими знаниями, которые можно было бы использовать в беседе с женщиной, вознамерившейся совершить роковой шаг. Обращаясь к управляющим епархиями, где проводится такая работа, хотел бы выразить свою благодарность. А там, где не проводится, прошу заняться этой проблемой, руководствуясь рекомендациями Синодального отдела по благотворительности и социальному служению», — призвал Патриарх Кирилл.

Русская линия