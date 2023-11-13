Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2023

Святейший Патриарх Кирилл: «Нельзя склонять к аборту — это преступление, тем более в России, где действительно проблема с численностью населения»
Предстоятель Русской Православной Церкви призвал распространить инициативу властей Мордовии по запрету пропаганды абортов на всю Россию…

Патриарх Кирилл выступил на первом пленарном заседании XI Общецерковного съезда по социальному служениюПредстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая 12 ноября 2023 года на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, с радостью отметил инициативу властей Мордовии, который ввели законодательный запрет на пропаганду абортов на территории региона, и выразил надежду, что по этому пути пойдут власти всех российских областей, и в конце концов, подобная мера будет принята и на федеральном уровне.

«К сожалению, число абортов по-прежнему остается высоким, — отметил Святейший владыка. — Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне. Потому что врачи по разным причинам, в том числе коммерческим, склоняют женщину сделать аборт, и первая беседа женщины, которая пришла в консультацию, иногда начинается со слов врача: „Ну что, освобождаться будем?“ То есть первичная задача — склонить женщину к совершению аборта. Вот это нужно категорически пресекать, с этим надо бороться, а потому вы, дорогие мои, должны быть в таких местах — в качестве консультантов, медсестер, добровольцев. Важно, чтобы женщина, пришедшая в смятении в учреждение, где могут реализовать её роковую ошибку, могла соприкоснуться с альтернативной точкой зрения, то есть с тем, что не надо делать аборт, которая была бы представлена спокойно, разумно. Это ваше дело, сестры. Вы язык найдёте, вас поймут. Опять-таки, никакого резонерства, никакого поучения, никаких „страшилок“, но по-человечески, по-матерински или по-сестрински помочь собеседнице понять, что она может вскоре пожалеть о принятом решении, и особенно сильно пожалеть, если у неё больше никогда не будет детей. Такая работа крайне необходима, и, думаю, что и многие из медицинского персонала, кроме тех, кто заточен на коммерцию, тоже приветствовали бы участие наших добровольцев в том, чтобы останавливать женщин от рокового шага».

Что же касается склонения к абортам, то, по словам Патриарха Кирилла, это настоящее преступление. «Нельзя склонять к аборту — это преступление, тем более в России, где действительно проблема с численностью населения. Огромная страна, а население совершенно недостаточное. Мы действительно нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, его все признают — и политики, и социологи. Но для того чтобы было так, кто-то-то должен работать реально над тем, чтобы увеличивалось население. А население может увеличиться как по движению волшебной палочки, если мы решим эту проблему. Если научимся отговаривать женщин от совершения абортов, статистика сразу пойдёт вверх. Но для этого нужно работать. Я пока не представляю, кто, кроме нас пойдёт, не опасаясь того, что выгонят. Но мы не боимся! И матушки у нас, и сестры с достаточно сильным характером, и с головой всё в порядке. Поэтому, думаю, и словами, и делами, и волей можно воздействовать на эту ситуацию, и было бы очень хорошо, чтобы у нас была статистика, сколько абортов удалось таким образом предотвратить».

Кроме того, Предстоятель Русской Православной Церкви заявил о намерении продолжать работу по созданию церковных приютов для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. «Церковь не раз подчеркивала ценность человеческой жизни с момента зачатия. Это наша позиция, которая не является некоей-то новацией, она проистекает из Божиих заповедей и той, самой страшной заповеди, которая запрещает убийство человека. Отрадно, что в стране появилось уже более 80 приютов для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Потому что аборты нередко происходят не только от окамененного нечувствия или неспособности разделить свою жизнь с кем-то и жертвовать самими собой ради кого-то, но и от тяжелейших условий. Вот почему уже сейчас во многих епархиях психологи, священники, социальные работники приходят в женские консультации, проводят беседы с будущими мамами, стараются отговорить их от совершения роковой ошибки, проявляют готовность оказать необходимую помощь. И это очень важно! Как вы помните, я настаивал на этом в самом начале нашего пути. Нужно идти туда, нужно встречаться с этими женщинами. Кто-то мне сказал: „Да нас погонят!“ Ну и что — и апостолов гнали; но идти-то надо! Поэтому мы должны обязательно быть там. И говорить — тихо, спокойно, смиренно, разумно. Замечательно, если человек, идущий туда, обладает медицинскими знаниями, которые можно было бы использовать в беседе с женщиной, вознамерившейся совершить роковой шаг. Обращаясь к управляющим епархиями, где проводится такая работа, хотел бы выразить свою благодарность. А там, где не проводится, прошу заняться этой проблемой, руководствуясь рекомендациями Синодального отдела по благотворительности и социальному служению», — призвал Патриарх Кирилл.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл: «Нельзя склонять к аборту — это преступление, тем более в России, где действительно проблема с численностью населения»
Предстоятель Русской Православной Церкви призвал распространить инициативу властей Мордовии по запрету пропаганды абортов на всю Россию...

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