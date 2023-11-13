Украинские провластные СМИ в конце минувшей недели разразились новостями о том, что Киево-Печерская лавра якобы переходит с юлианского на новоюлианский календарь, что, конечно же, не соответствует действительности.

«Утка» о том, что богослужения в храмах Киево-Печерской лавры теперь будут совершаться по новоюлианскому календарю, украинские СМИ начали распространять с подачи чиновников Заповедника «Києво-Печерська Лавра».

На самом деле речь шла о том, что с 15 ноября 2023 года на новый стиль переходят представители украинских раскольников из «ПЦУ». Из насельников Киево-Печерской лавры предал Матерь-Церковь и перешёл в «ПЦУ» только архимандрит Авраамий (Лотыш), а потому он и будет теперь жить «по-новому» и никто более.

По словам музейных работников, решение о переводе Лотыша и всей «ПЦУ» на новый стиль принял руководитель раскольников Епифаний Думенко. Официально такое решение было принято «по многочисленным просьбам прихожан». Впрочем, насколько они многочисленны прекрасно видно по фото пустующих храмов, отобранных раскольниками у УПЦ.

Русская линия