4 ноября 2023 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, на которую он прибыл вместе с древней чудотворной Казанской иконой Божией Матери князя Дмитрия Пожарского, сообщает Патриархия.Ru.

У врат Успенского собора секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Москве протопресвитер Владимир Диваков и благочинный Воскресенского церковного округа Московской (городской) епархии, настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках г. Москвы протоиерей Александр Дасаев приняли великую святыню и перенесли на престол в алтаре Успенского собора.

После входных молитв и облачения Его Святейшества чудотворную Казанскую икону вынесли из алтаря на солею. Поднявшись на солею, Предстоятель Русской Православной Церкви рассказал об обретении чудотворного Казанского образа Божией Матери, перед которым молились князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин. Икона была украдена в 1918 году из Казанского собора на Красной площади Москвы. Место ее нахождения до последнего времени оставалось неизвестным.

«Сегодня мы все являемся свидетелями очень важного исторического события, — обратился к верующим Святейший Патриарх. — Этот день можно назвать обретением чудотворного образа Божией Матери, Казанского и Московского. Хотя образ был обретен раньше, но он никогда не был представлен людям, а находился в Патриаршей келье, потому что многое нужно было выяснить, перед тем как сказать, что это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский, который был великой святыней в самое опасное время нашей истории. Имею в виду средние века, когда решалась судьба России, когда враг, поляки, находились в Москве и избавление от этого врага означало, будет ли Россия свободной страной или окажется в вечной зависимости от иноземцев.

Образ датирован 1580 годом — это как раз то самое время. Мы знаем, что перед этим образом молился князь Пожарский, перед тем как начать наступление на Кремль. Знаем, что перед этим образом он молился также, когда должен был начать наступление на Новодевичий монастырь, в то время ставший укреплением польской армии. Другими словами, перед этим образом он молился всякий раз, когда вступал в решительную схватку с польскими интервентами. И знаем, что эти молитвы были услышаны. Царица Небесная простерла Свой Покров, Русская земля была освобождена, и в память об этом величайшем событии князь Пожарский на свои деньги строит на Красной площади храм, посвященный Казанской иконе Божией Матери. Этот храм и сейчас существует, но он воссоздан на том же месте, где князем Пожарским был построен первоначальный храм — для того, чтобы поместить в него ту самую икону, перед которой он молился.

А потом икона из этого храма исчезает. Самая распространенная версия — икону украли, и эта идея развивалась в разных вариантах: украли и вывезли за границу, давно перепродали, а может, иконы уже и вовсе нет, или она в глубинах личных коллекций и, наверное, никогда больше не будет явлена миру. Но оказалось, что это не так. Икона оставалась в России, ее сберегали благочестивые люди, и в какой-то момент была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку, о котором я скажу сегодня позже, — искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению древнерусской иконописи.

Благодаря тщательной искусствоведческой экспертизе было точно определено, что данная икона и есть тот самый образ, в руках с которым князь Пожарский и Минин освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из нашего Отечества. Другими словами, перед нами историческая святыня, которая находится в ряду самых драгоценных святынь Русской Православной Церкви.

Скажу несколько слов о том, как была обретена эта святыня. Конечно, никто не связывал именно эту икону с первоначальным образом. Находилась она в Патриаршей резиденции в Переделкино и была обретена среди других икон, предназначавшихся к тому, чтобы передавать их в храмы, монастыри, куда приезжает Патриарх. Очень часто я именно из этого помещения беру ту или иную икону и дарю храму или монастырю, который посещаю. И вот в этой комнате мне надо было выбрать какой-то образ для очередного подарка. Я внимательно просматривал иконы и обрел этот образ. Вначале подумал, что это очень искусно сделанная подделка, сейчас так делают иконы под старину, для чего художники повторяют все изъяны старинных икон. Кто-то называет это не вполне легальным действием, кто-то говорит, что это просто точные копии. Другими словами, у меня была полная уверенность, что это одна из таких копий; я не мог себе представить, что могло быть нечто иное. Но все-таки я очень заинтересовался этим образом и попросил, чтобы была проведена экспертиза. И экспертиза вынесла заключение, что икона принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ. А поскольку эта икона является точнейшей копией той чудотворной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о том самом чудотворном образе, перед которым молились и Минин, и Пожарский.

Это событие можно назвать историческим. Я не сразу решился на то, чтобы обо всем этом сказать в храме, но потом понял, что таить эту историю невозможно. О ней должен узнать наш народ и весь мир. И вот сегодня происходит это событие. Вы видите перед собой подлинник, чудотворный Казанский образ Божией Матери, перед которым молились Пожарский, Минин и который спас наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей общенациональной святыней, и я радуюсь тому, что наконец имею возможность обо всем этом открыто сказать.

Еще раз подчеркну, что не сразу решился открыть эту тайну. Но после тщательнейшего изучения и самого образа, и обстоятельств, связанных с его историей, когда у меня не осталось ни малейших сомнений, что передо мной подлинник, я принял решение именно в этом святом храме рассказать нашему народу, всем вам, мои дорогие, а через вас всему миру о великом событии — обретении чудотворного образа Богоматери, которая явилась Спасительницей нашего народа в тяжелейшие моменты истории, когда решался вопрос, быть или не быть Москве, а значит, быть или не быть всему нашему народу и нашей стране.

Будем надеяться, что эта святыня сохранит наш народ и в наше непростое время, и Отечество наше обережет от врагов и внешних, и внутренних, как я часто говорю. Надеюсь, под ее покровом будет проходить мирно и благополучно наша жизнь. Но чтобы было так, еще и еще раз скажем, что есть непременное условие сохранения России, — это сохранение православной веры.

И сейчас я обращаюсь не только к тем, кто в храме, но и к тем, кто крещен, но не воцерковлен, кто называет себя православным, но православным не является ни по образу жизни, ни по молитвам своим, ни по всему тому, что отделяет человека верующего от неверующего. Настало время обновить наше Православие, обновить нашу веру. Не в смысле внешнего обновления, как это делали неудачники-реформаторы, но с точки зрения актуализации веры для каждого из нас и для всего нашего народа. Думаю, настало такое время, и неслучайно дивный чудотворный образ, перед которым молились и Минин, и Пожарский, именно сегодня в этом святом храме является Церкви нашей, народу нашему и всему миру.

Пресвятая Богородица, храни нас, землю Русскую, Церковь нашу, народ наш от всякого врага и супостата! Аминь".

Святейший Патриарх Кирилл благословил чудотворным образом Божией Матери участников богослужения. При пении величания икона была перенесена на аналой в центре Успенского собора.

Русская линия